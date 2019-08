PC Building Simulator is beschikbaar voor consoles

Het spel PC Building Simulator was al even beschikbaar voor de pc en is nu ook uit voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een simulator waarin spelers hun eigen pc kunnen samenstellen en bouwen.

Ontwikkelaar The Irregular Corporation licht toe dat er min of meer een verhaal of een carrièremodus in de consoleversie zit, waarbij het aan de speler is om in de pc-repareerwinkel van een oom het heft in handen te nemen. Via de kantoorcomputer komen opdrachten binnen en zodra klanten hun kapotte pc's hebben afgeleverd, is het zaak om bijvoorbeeld de computers schoon te maken, virussen te verwijderen, het geheugen te upgraden, koelpasta aan te brengen of een cpu te vervangen.

Naast dit repareeronderdeel is er ook een Free Build-modus, waarin een pc naar wens kan worden samengesteld. Daarvoor zijn duizenden echt bestaande onderdelen beschikbaar van fabrikanten als NZXT, Cooler Master en Fractal Design. Ook voor waterkoeling zijn de nodige opties beschikbaar en programmeerbare leds, kabelmanagementopties, overklokmogelijkheden en casemodding ontbreken evenmin. Na het bouwen van een pc kunnen er benchmarks worden gedraaid in 3DMark. Daarnaast is er een How to Build a PC'-modus, waarin gebruikers meer uitleg krijgen over componenten en het bouwen van een pc.

PC Building Simulator lijkt weinig of niet te verschillen van de pc-versie, die sinds maart vorig jaar beschikbaar is als Steam Early Access-titel. De simulator verscheen daarvoor al als alfaversie. De consoleversie gaat achttien euro kosten, maar is in de komende dagen voor ruim zestien euro te koop.