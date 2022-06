PC Building Simulator 2 met meer dan 1200 componenten verschijnt dit jaar

Ontwikkelaar Spiral House kondigt PC Building Simulator 2 aan. De opvolger van het origineel uit 2018 krijgt onder andere een uitgebreide carrièremodus voor pc-bouwers. Het spel verschijnt dit jaar exclusief in de Epic Games Store.

Spiral House toont in een trailer verschillende behuizingen, videokaarten en koelopties die in PC Building Simulator 2 te gebruiken zijn. Ook krijgt het simulatiespel uitgebreide opties om rgb-verlichting en vloeibare koeling toe te passen. De behuizingen zijn van stickers voorzien en aan het eind van de teaser is een spuitbus zichtbaar, een mogelijke indicatie dat de behuizingen op deze wijze van een ander kleurtje te voorzien zijn.

Het spel krijgt een carrièremodus die pc-bouwers minimaal dertig uur zoet moet houden, is de belofte. Bij het origineel moesten spelers in die modus aanpassingen aan bestaande systemen doorvoeren of nieuwe pc's bouwen voor geld, dat te gebruiken was voor nieuwe onderdelen.

Bij de opvolger zijn er in totaal meer dan twaalfhonderd componenten van meer dan veertig bedrijven te gebruiken. Daaronder zijn in ieder geval Intel, AMD, Nvidia en ASUS, zo valt uit de video op te maken.

Verder belooft Spiral House een realistischer ervaring dan bij de eerste versie van PC Building Simulator. Dat spel verscheen in 2018 als earlyaccesgame op Steam en in 2019 voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Vorig jaar bood de Epic Games Store het spel gratis aan. PC Building Simulator 2 verschijnt dit jaar exclusief in de gamewinkel van Epic voor een nog onbekende prijs.