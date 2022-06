Dwergensurvivalgame The Lord of the Rings: Return to Moria verschijnt in 2023

Ontwikkelaar Free Range Games werkt aan een game genaamd The Lord of the Rings: Return to Moria. Het gaat om een survival- en craftinggame waarin spelers zich ontfermen over een dwergennederzetting. Return to Moria komt exclusief uit op de pc via de Epic Games Store.

In Return to Moria willen de dwergen de mijnen van Khazad-dûm weer betreden en moeten daar zien te overleven tijdens het bouwen van een nederzetting. De speler creëert een eigen dwerg en moet aspecten als slaap, honger, temperatuur en geluid managen. Het spel kan alleen of co-op met maximaal acht spelers gespeeld worden, al blijkt uit de gameplay en beschrijvingen nog niet duidelijk of spelers één of meerdere personages kunnen besturen. De daadwerkelijke mijnen zijn procedurally generated, wat wil zeggen dat iedere wereld uniek is.

Spelers moeten in Return to Moria zien te overleven door te bouwen, craften en uiteraard ook te mijnen. De gemijnde grondstoffen kunnen weer omgezet worden tot wapens, bouwstenen en magische amuletten. Het mijnen van grondstoffen maakt daarentegen wel geluid en zoals fans van de films zullen weten, kan dat ongewenst gespuis uit de diepte van Moria doen ontwaken. De speler moet dan ook rekening houden met aanvallen van orcs en andere monsters.

Over de films van Peter Jackson gesproken, The Lord of the Rings: Return to Moria speelt zich jaren na de gebeurtenissen uit de gerenommeerde films af. De game vindt plaats in de Fourth Age, de films in de Third Age. Sauron is dus al verslagen en de Fourth Age wordt dan ook gezien als een vreedzame periode in Middle-Earth. Het is niet duidelijk in hoeverre Return to Moria raakvlak heeft met de gebeurtenissen uit de films.