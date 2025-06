Embracer en Amazon kondigen Lord of the Rings-mmo aan

Investeringsmaatschappij Embracer Group en Amazon Games kondigen aan dat er een nieuwe Lord of the Rings-game in ontwikkeling is. Het gaat om een LotR-mmo in een 'persistente wereld'. De game moet wereldwijd op een nog onaangekondigd moment uitkomen voor de pc en consoles.

Hoewel details schaars zijn, schrijft Embracer dat het om een openwereldgame gaat en dat de game zich vanzelfsprekend in het Lord of the Rings-universum van J.R.R. Tolkien afspeelt. Het is niet duidelijk hoe de game zich verhoudt tot de iconische Lord of the Rings- en The Hobbit-boeken en -films. Het spel verkeert in een vroeg stadium van de ontwikkeling bij de studio Amazon Games Orange County. Deze ontwikkelaar was eerder verantwoordelijk voor de mmorpg New World.

Met de aankondiging van de Lord of the Rings-mmo is duidelijk aan welke vijf games binnen de franchise Embracer werkt. De Zweedse gamebedrijfinvesteerder kocht vorig jaar Middle-earth Enterprises en daarmee de rechten van de Lord of the Rings-IP op. Onder Embracer Group vallen uiteenlopende studios, waarvan er in elk geval vijf aan een game binnen de fantasyfranchise werken. Dat zijn Gollum, Return to Moria, Heroes of Middle-Earth, een Weta-game en dus deze Lord of the Rings-mmo.