Amazon gaat eerste game van voormalige Forza Horizon-ontwikkelaars uitgeven

Amazon kondigt een samenwerking aan met Maverick Games, dat is opgericht door voormalige medewerkers van Forza-ontwikkelaar Playground. Amazon gaat de eerste game van Maverick uitgeven. De naam van het spel is nog niet bekend.

De eerste game van Maverick wordt een 'verhaalgedreven racegame met een open wereld', schrijft Amazon in een persbericht. De game komt bij release beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X en S en pc, hoewel nog niet bekend is wanneer de game precies zal verschijnen. Maverick Games werd in 2022 opgericht in het Verenigd Koninkrijk en heeft momenteel ruim zestig medewerkers. Voormalige creative director van Forza Horizon, Mike Brown, staat aan het hoofd van de studio.

Amazon is op zijn beurt al langer bezig met uitbreiden op de gamesmarkt. Het ontwikkelt eigen games, zoals New World en de toekomstige The Lord of The Rings-mmo. Amazon dient ook al langer als uitgever voor games van andere ontwikkelaars. Het werkt bijvoorbeeld samen met Crystal Dynamics aan de volgende Tomb Raider-game.