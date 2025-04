Amazon Games gaat nieuwe Tomb Raider-game uitgeven

Amazon Games gaat de aankomende Tomb Raider-game uitgeven. Het spel is momenteel nog in ontwikkeling en wordt gemaakt door Crystal Dynamics. Wanneer de game precies moet uitkomen, is nog niet bekend.

In een gezamenlijk persbericht beweren Amazon Games en Crystal Dynamics de game 'het grootste, meest uitgebreide Tomb Raider-spel tot nu toe' wordt. Net als bij de vorige Tomb Raider-spellen gaat de game 'breinbrekende puzzels' bevatten. Daarnaast wordt 'een grote verscheidenheid aan vijanden' toegevoegd. De bedrijven geven verder weinig details over de game, waarvan de ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium begeeft. Eerder werd al bekend gemaakt dat de nieuwe Tomb Raider in Unreal Engine 5 wordt gemaakt.

Het vorige spel in de serie, Shadow of The Tomb Raider, kwam uit in 2018 voor Windows, Linux, macOS, PlayStation 4 en Xbox One. De vorige Tomb Raider-spellen werden uitgegeven door Square Enix. De uitgever nam in 2009 Eidos Interactive over, dat eigenaar was van Crystal Dynamics. Eerder dit jaar werden Crystal Dynamics, Eidos-Montréal en Square Enix Montréal verkocht aan Embracer Group. Het Zweedse bedrijf nam ook de intellectuele eigendommen van de studio's over.