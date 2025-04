Instagram voegt functie toe om gehackt account terug te kunnen krijgen

Instagram heeft een nieuwe functie toegevoegd die gebruikers moet helpen als hun account is gehackt. Verder zegt het platform te werken aan nieuwe maatregelen die nepaccounts en accounts die zich als iemand anders voordoen tegen te gaan.

In een blogpost schrijft Instagram dat de functie voor gehackte gebruikers beschikbaar is in de app en de desktopversie. De gebruiker krijgt meerdere opties te zien, waaronder een die aangeeft dat de aanmeldcode is verzonden naar een mobiel nummer of e-mailadres dat niet van de gebruiker zelf is. Zodra het probleem is geselecteerd, kan de gebruiker een reeks stappen volgen die hem weer toegang tot zijn account moet geven.

Een methode die gebruikt kan worden om te controleren of een account daadwerkelijk van de gebruiker is, is om twee Instagram-vrienden de identiteit te laten verifiëren. Instagram heeft deze functie eerder dit jaar getest en deze is nu voor iedereen beschikbaar. De vrienden krijgen 24 uur de tijd om op het verzoek te reageren. Als ze dat doen, dan kan de gebruiker een nieuw wachtwoord instellen.

Verder gaat Instagram een functie testen die een waarschuwing geeft wanneer een account zich vermoedelijk voordoet als iemand anders en de gebruiker een volgverzoek stuurt. In de komende maanden zal Instagram ook waarschuwingen gaan sturen naar degenen die een persoonlijk bericht krijgen van een account dat zich mogelijk voordoet als een bedrijf. Bovendien is de blauwe badge voor geverifieerde accounts op meer plaatsen zichtbaar. Naast profielen zien gebruikers de badge nu ook bij Stories en persoonlijke berichten. Binnenkort verschijnt de badge ook in de feed. Instagram zegt dat dit gebruikers helpt om te weten of een account waarmee ze in contact komen echt is.