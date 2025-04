Chinese geheugenfabrikant YMTC toegevoegd aan Amerikaanse exportbeperkingslijst

De Amerikaanse overheid heeft YMTC toegevoegd aan een zwarte lijst. Hiermee wil het Witte Huis voorkomen dat de Chinese geheugenfabrikant Amerikaanse technologie stuurt naar andere Chinese bedrijven die al op de lijst staan.

Naast YMTC zijn er nog '21 andere belangrijke Chinese spelers in de chipindustrie voor kunstmatige intelligentie' toegevoegd aan de lijst, waaronder Cambricon Technologies Corp en CETC. YMTC is op de lijst komen te staan uit vrees dat het Amerikaanse technologie zou kunnen omleiden naar de Chinese techgiganten Huawei en Hikvision, schrijft Reuters. Bij deze bedrijven zijn al eerder handelsrestricties opgelegd.

De maatregel verbiedt de leveranciers van YMTC en de andere bedrijven om Amerikaanse goederen naar hen te verzenden zonder een specifieke vergunning. Ook gelden exportrestricties voor een breder aantal (buitenlandse) producten die gemaakt zijn met Amerikaanse technologie. YMTC, Cambricon Technologies Corp en CETC hebben nog niet gereageerd op de opgelegde exportbeperkingen.

De VS introduceerde onlangs vergaande restricties op de export van geavanceerde chips en chipproductiemachines naar China. De Amerikaanse exportbeperkingen vormen een escalatie in een handelsconflict dat al langer speelt tussen de twee wereldmachten. De Chinese fabrikanten worden op de lijst geplaatst als Amerikaanse functionarissen deze niet ter plaatse kunnen inspecteren en beoordelen of ze betrouwbaar zijn. Deze inspecties vereisen in China de goedkeuring van het ministerie van Handel.