Apple brengt nieuwe versie Benelux-kaarten uit in Maps-app

Apple brengt een vernieuwde versie van zijn Benelux-kaarten uit in de Maps-app. Onder meer de wegen zijn gedetailleerder, bezienswaardigheden worden in 3d weergegeven en er komt een Street View-achtige functie genaamd 'Kijk rond'.

Naast de wegen moeten ook gebouwen, parken, luchthavens en winkelcentra er gedetailleerder uitzien op de kaart. In de 'Kijk rond'-functie kunnen onder meer het Groothertogelijk Paleis en het NEMO Science Museum in 3d bekeken worden, zegt Apple.

Ook komt de app met 'Natural Language Guidance'. Hierbij geeft Siri een routebeschrijving die volgens het techbedrijf 'natuurlijker klinkt en makkelijker te volgen is'. Deze functie werd eerder al in andere landen uitgebracht, maar is nu ook beschikbaar in het Nederlands. Daarnaast geeft de app nu aan op welke baan er gereden moet worden als chauffeurs een afslag of verhoogde weg naderen. Er zijn ook icoontjes op de kaart toegevoegd om gebruikers op stoplichten en flitspalen te attenderen.

Verder is het mogelijk om een ongeval of andere gevaren op de weg door te geven aan Siri, en is er een 'Deel aankomst'-knop toegevoegd om familie of vrienden op de hoogte te stellen van de aankomsttijd. Met iOS 16 is het tevens mogelijk om een maximumaantal van 15 stops te plannen, en via de kaartenapp extra ov-informatie te bekijken. Gebruikers kunnen onder meer zien hoeveel de reis kost, evenals hun saldo bekijken en aanvullen door hun ov-abonnement in Wallet te zetten.

Vorige maand werd al bekend dat Apple de veranderingen aan het testen is, maar nu zijn deze dus voor iedereen beschikbaar. Naast de Benelux zijn ook de kaarten van Liechtenstein en Zwitserland vernieuwd.