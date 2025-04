Delta laat vijftien andere aanbieders toe op het glasvezelnetwerk in Zeeland

Delta Fiber laat vanaf 15 december vijftien andere providers diensten leveren via zijn glasvezelnetwerk in Zeeland. Het gaat voor consumenten onder meer om de aanbieders Freedom Internet, Online.nl en Solcon.

Naast de drie genoemde providers mogen ook MultiFiber, Kliksafe, PlinQ, GlasNet en Libernet nu hun diensten leveren via het glasvezelnetwerk van Delta, laat het glasvezelbedrijf weten. Voor de zakelijke markt gaat het om de aanbieders Enreach, Infopact, Helden Van Nu, NG-BLU, Matrix en Weserve. Delta liet eerder al andere providers toe op zijn glasvezelaansluiting in andere plaatsen in Nederland, maar nu is dus ook Zeeland aan de beurt.

Het betreft alle Zeeuwse wijken waar het netwerk actief is. Deze wijken bevinden zich in Arnemuiden, Breskens, Goes, Hulst, Kapelle, Kloetinge, Krabbendijke, Kruiningen, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland, Oost-Souburg, Sint Laurens, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee. Delta is ook bezig met de aanleg van glasvezel in 23 andere plaatsen in Zeeland. Momenteel hebben 'meer dan 75.000' adressen toegang tot glasvezel van Delta, maar het bedrijf belooft dat dat er begin 2023 meer dan 100.000 zullen zijn. Dat is meer dan de helft van de Zeeuwse huishoudens.