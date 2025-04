Resident Evil Village komt op 22 februari 2023 uit voor PS VR2

Capcom en Sony hebben Resident Evil Village VR aangekondigd voor de PlayStation VR2-headset. De VR-modus komt op 22 februari als gratis dlc uit voor eigenaars van Resident Evil Village en Resident Evil Village Gold Edition voor PS5. Dat is dezelfde launchdatum als de PS VR2.

Het wordt dankzij de VR-modus mogelijk om de gehele singleplayercampagne van Resident Evil Village te spelen. De dlc zal volgens de ontwikkelaar volledig gebruik kunnen maken van de features van de PS VR2-headset, inclusief driedimensionale audio en de nieuwe PS VR2 Sense-controllers. Sony heeft de VR-modus van de game in de zomer van dit jaar al aangekondigd. Toen gaf het Japanse bedrijf echter geen releasedatum mee.

Begin november maakte Sony bekend dat de PlayStation VR2-headset op 22 februari 2023 zal uitkomen. Deze opvolger van de PS VR-bril zal 600 euro kosten. Voor die prijs krijgen klanten de PS VR2-headset, twee PS VR2 Sense-controllers en een stereokoptelefoon. De nieuwe headset krijgt een hogere resolutie van 4000x2040 pixels, ofwel 2000x2040 per oog. Het oledscherm van de PS VR2 ondersteunt hdr en heeft een verversingssnelheid van 90 of 120Hz.

De headset beschikt over inside-out-tracking, waardoor er geen externe camera's nodig zijn. Er zijn vier ingebouwde camera's waarmee ook de controllers gevolgd worden. Een andere verbetering is dat het blikveld is vergroot van 100 graden met de oorspronkelijke PS VR naar 110 graden bij de nieuwe versie. De controllers bevatten adaptieve triggers en ondersteunen haptische feedback.