Dell toont aangepaste versie van duurzame Luna-laptop met modulaire onderdelen

Dell heeft een nieuwe versie getoond van zijn laptopconcept Luna, met een aantal aanpassingen aan het ontwerp. Deze laptop bevat modulaire onderdelen, wat inhoudt dat het makkelijker moet zijn om het apparaat open te maken en te repareren.

Een van de vernieuwingen is dat Dell een microfactory voor de Luna-laptop heeft gebouwd. Hierin bevindt zich een robotarm die de laptop zelfstandig uit elkaar kan halen en onderdelen kan vervangen. Daarbij moet de laptop zelf aangeven welk onderdeel aan vervanging toe is.

Ook zijn er kleine wijzigingen aangebracht aan het ontwerp zelf. Zo zat het moederbord in het concept van vorig jaar nog achter het scherm, maar is dit nu onder het toetsenbord aangebracht. Daarnaast is de benodigde hoeveelheid schroeven geminimaliseerd en is het gebruik van lijm en kabels niet langer nodig, schrijft Dell.

Het bedrijf beweert met dit concept een zo duurzaam mogelijke laptop te ontwikkelen in een poging de hoeveelheid e-waste te verminderen. Dell zegt dat Luna 'momenteel' slechts een concept is. Het is onduidelijk of de laptop daadwerkelijk op de markt gebracht gaat worden.