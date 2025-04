YouTube test wachtrijfunctie in Android- en iOS-apps

YouTube is de wachtrijfunctie in zijn Android- en iOS-apps aan het testen. De functie is momenteel enkel beschikbaar voor YouTube Premium-abonnees. Die krijgen in de toekomst de mogelijkheid om de volgorde van video’s in een wachtrij aan te passen.

YouTube Premium-gebruikers kunnen de functie proberen door de YouTube-app te openen op Android of iOS en vervolgens naar het instellingenmenu van de app te gaan. Via het submenu ‘Uitproberen’ kan de test voor de Wachtrij-functie geactiveerd worden. Gebruikers kunnen daarna een video aan een wachtrij toevoegen door op de menuknop te drukken die bij elke video prijkt. Het menu dat hierdoor wordt opgeroepen, geeft de mogelijkheid om de video toe te voegen aan een wachtrij.

Zodra de wachtrij is aangemaakt, wordt deze onderaan de app getoond. YouTube Premium-gebruikers lijken de mogelijkheid te krijgen om de volgorde van video’s in de wachtrij te wijzigen. De wachtrij bevat ook shuffle- en repeatmodi. Uit screenshots die 9to5Google deelt, blijkt dat de test op 28 januari 2023 afloopt.

Het is niet duidelijk wanneer Google de functie zal uitrollen naar alle YouTube-gebruikers die gebruikmaken van de Android- of iOS-app.