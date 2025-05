YouTube zegt beleid rondom vloeken in video's en advertenties aan te scherpen

YouTube-moederbedrijf Google belooft het advertentiebeleid met betrekking tot vulgair taalgebruik aan te scherpen. In november van 2022 werd een omstreden nieuw beleid ingevoerd waarbij vloeken in de eerste 15 seconden van een video advertentiemogelijkheden beperkte.

In een statement tegenover The Verge zegt het videoplatform: "In de afgelopen weken hebben veel 'creators' zich laten horen over [het nieuwe advertentiebeleid]. Deze feedback is belangrijk voor ons en we zijn bezig om wat aanpassingen aan dit beleid te maken om eventuele zorgen weg te nemen." Het bedrijf belooft zo snel mogelijk met meer details te komen. Veel creators verzetten zich tegen de nieuwe regels, die niet alleen effect hebben op nieuwe video's maar ook op filmpjes die voor de ingang van de nieuwe regels werden geüpload.

In november werd het door een nieuw advertentiebeleid lastiger voor videomakers om geld te verdienen met nieuwe en reeds gepubliceerde YouTube-video's; wanneer er te veel of te snel na de start van een video gescholden wordt, komen ze niet in aanmerking voor advertenties en dus voor inkomsten. Zo komen video's waarin in de eerste zeven seconden gescholden wordt niet in aanmerking voor advertentie-inkomsten. Wanneer er tussen 8 en 15 seconden na de start van video gescholden wordt 'kan het dat advertentie-inkomsten beperkt of helemaal ontzegd' worden.

Voorheen golden er vergelijkbare regels, al was het nog aan adverteerders om te bepalen of zij een advertentie wilden tonen voor video's met vulgair taalgebruik. Ook werd er tot dusver geen onderscheid gemaakt tussen het soort content. Met de nieuwe regels mogen muzikanten en komieken wél meteen scheldwoorden gebruiken en komen zij eventueel nog in aanmerking voor advertenties wanneer scheldwoorden in de titel of thumbnail van een video voorkomen. Andere creators mogen dat laatste überhaupt niet.