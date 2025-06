YouTube stelt verticale video's van Shorts beschikbaar voor televisies

YouTube stelt de korte, verticale video's van het Shorts-platform beschikbaar voor televisies. Het maken en bekijken van video's van minimaal 15 en maximaal 60 seconden was al geruime tijd mogelijk op mobiele apparaten en de desktop.

De ervaringen met Shorts zijn geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en dus hebben de video's een verticale oriëntatie, maar dergelijke video's op televisies zijn niet direct een logische combinatie. Daarom stelt YouTube dat het heeft onderzocht wat gebruikers het liefst wilden. Zo bleek een enkele video in beeld met daarnaast informatie in de zwarte delen van het scherm populairder dan het reguliere videospelerontwerp van YouTube of een variant waarbij drie Short-video's naast elkaar werden geplaatst.

Het uitgekozen ontwerp is dus een enkele video in beeld, waarbij de niet-gebruikte delen van het scherm naast de video worden gebruikt voor extra functionaliteit, zoals het weergeven van de titel en de like- en dislike-knoppen. Misschien wordt hier op termijn meer functionaliteit aan toegevoegd, zoals gerelateerde tags en commentaren. In de komende weken zal Shorts beschikbaar komen op televisiemodellen van 2019 en nieuwer en op 'nieuwere' gameconsoles, waarschijnlijk in de vorm van een app-update.