NYT: YouTube verwijdert minder snel video's die zijn beleid schenden

YouTube versoepelt zijn moderatiebeleid voor bepaalde video's. Dat blijkt uit interne documenten die The New York Times heeft ingezien. Video's met een 'maatschappelijk belang' worden nu enkel verwijderd als 'meer dan de helft van de content' het beleid van het platform schendt.

YouTube heeft zijn moderatiebeleid vorig jaar december aangepast, schrijft The New York Times op basis van interne documenten. Daarin worden de regels versoepeld voor video's die volgens het platform een 'maatschappelijk belang' dienen. Dat zijn volgens de krant video's die onder meer gaan over politieke verkiezingen, ideologieën, sociale bewegingen, rassen, genders, seksualiteit, abortus en immigratie.

Voorheen verwijderde YouTube dergelijke video's als ze voor meer dan een kwart het contentbeleid van het platform schonden, maar nu gebeurt dat volgens de NYT pas als meer dan de helft van de video het beleid schendt. Ook moeten moderators video's laten staan 'als de vrijheid van meningsuiting opweegt tegen het risico op schade'.

In de documenten geeft YouTube ook diverse voorbeelden van video's die door het nieuwe beleid online mogen blijven. Er wordt onder meer een Zuid-Koreaanse podcast genoemd waarin de voormalige president van het land wordt besproken en een van de commentatoren hem doodwenst door middel van een guillotine. Omdat dit slechts één overtreding betreft en het risico op schade als 'laag' wordt ingeschat aangezien deze executiemethode 'niet uitvoerbaar' is, mag deze video volgens het platform online blijven. Ook video's waarin onder meer eenmalig een beledigend woord voor transgenders wordt gebruikt of waarin één keer desinformatie over vaccins wordt verspreid, mogen online blijven als de rest van de video een maatschappelijk belang dient.

Een woordvoerder van YouTube, Nicole Bell, zegt in een reactie aan Engadget dat de uitzonderingen gelden 'voor een klein aantal video's, maar essentieel zijn om ervoor te zorgen dat belangrijke content online blijft'. "We passen ons beleid voor dergelijke uitzonderingen regelmatig aan om ervoor te zorgen dat het aansluit op nieuwe vormen van discussies en content op het platform, evenals de feedback van onze community. Ons doel blijft hetzelfde: de vrijheid van meningsuiting op YouTube beschermen."

Ook Meta besloot onlangs het moderatiebeleid van zijn socialemediaplatformen te versoepelen. Onder meer seksistische en homofobe posts worden voortaan toegestaan op Facebook en Instagram. Eerder liet ook X weten minder te gaan modereren. Vorig jaar klaagde de Europese Commissie X aan omdat het platform te weinig schadelijke content van zijn platform zou verwijderen.