YouTube past minder snel restricties toe bij tonen gewelddadige gamebeelden

YouTube wijzigt zijn beleid ten aanzien van het modereren van gewelddadige gamebeelden. Geweld in games wordt vanaf nu hetzelfde behandeld als andere typen van gesimuleerd geweld. Dat betekent dat er minder vaak restricties worden toegepast, zoals met name leeftijdschecks.

YouTube zegt dat het alle vormen van gesimuleerd geweld op dezelfde manier wil behandelen; daar vallen naast geweld in games ook dergelijke beelden uit films en tv-series onder. Het videoplatform wil deze gesimuleerde vormen van geweld afzetten tegen geweld uit de echt wereld. YouTube zegt dat het nog altijd zoveel mogelijk zijn best doet om het publiek te beschermen tegen gewelddadige beelden uit de fysieke wereld.

Deze wijziging betekent dat uploads uit games waarin geweld zit, goedgekeurd kunnen worden zonder dat er leeftijdsbeperkingen worden toegepast. In de praktijk zal dat leiden tot minder beperkingen bij het tonen van geweld in games. YouTube zegt dat het nog wel leeftijdsrestricties zal toepassen als het tonen van geweld het enige doel van de video is. Het platform noemt daarbij als voorbeeld een video die zich geheel richt op het meest gewelddadige deel van een game.