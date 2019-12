Camera-app van Nederlander wint Apple-prijs voor beste app

De camera-app Spectre van onder meer de Nederlandse ontwerper Sebastiaan de With heeft van Apple de prijs gekregen voor beste iPhone-app van 2019. De app maakt het onder meer mogelijk om mensen van foto's te halen door plaatjes te maken met een lange belichtingstijd.

De With maakt de app met ontwikkelaar Ben Sandofsky en Apple noemt de app een 'duizelingwekkende hoeveelheid tech om iedereen foto's met lange sluitertijd te laten maken'. Spectre gebruikt de lange sluitertijd om bewegende voorbijgangers weg te halen van foto's en om lichtportretten te maken. De With en Sandofsky maken ook Halide, een app om raw-foto's te maken met iPhones.

Apple heeft per apparaat één app gekozen om in het zonnetje te zetten. Voor de iPad is dat Flow by Moleskine, een teken-app. Op de Mac gaat het om opmaakprogramma Affinity Publisher. Apple reikt de prijzen voor de beste app jaarlijks uit. Vorig jaar ging de prijs naar teken-app Procreate Pocket. De With was in 2013 te zien in de Tweakers-videoserie Van de polder naar de Valley.