Ontwikkelaars Halide en Spectre werken aan nieuwe videoapp

De ontwikkelaars achter de camera-apps Halide en Spectre kondigen aan dat ze aan een nieuwe iOS-app werken die logvideo’s kan opnemen: Kino. Volgens de ontwikkelaars verschijnt Kino in februari 2024.

Ontwikkelaar Ben Sandofsky legt in een video op YouTube uit dat er al een eenvoudige versie van de app is ontwikkeld, maar dat er nog heel wat werk op de plank ligt. De ontwikkelaars willen hun app in februari 2024 op de markt brengen en zullen hun ontwikkelproces met de community delen. Gebruikers die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, kunnen intekenen op een nieuwsbrief via de website van de app.

Ben Sandofsky en de Nederlander Sebastiaan de With, op Tweakers bekend als Cocoia, vormen samen het ontwikkelteam Lux Optics. Ze brachten in 2017 de camera-app Halide Camera uit voor iOS, waarmee gebruikers onder andere raw foto’s kunnen maken. In 2019 kwam Lux Optics met een nieuwe iOS-app: Spectre. Dat is een app waarmee foto’s met lange sluitersnelheden gemaakt worden. Spectre werd dat jaar door Apple verkozen als de beste app van het jaar. Eerder dit jaar bracht het ontwikkelteam de app Skylight Forecast uit, een app waarmee gebruikers informatie kunnen krijgen over de lichtomstandigheden op een bepaalde locatie.