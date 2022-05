Halide Mark II-camera-app voor iOS kost eenmalig 36 dollar of 12 dollar per jaar

Lux Optics brengt Halide Mark II uit voor iOS. De app is de opvolger van Halide Camera en heeft ook de functionaliteit van de Spectre-app aan boord. De makers introduceren ook een abonnementsmodel, waarbij gebruikers jaarlijks betalen en nieuwe functies krijgen.

De nieuwe Halide-app heeft een aangepaste interface, die onder andere het gebruik met één hand gemakkelijker moet maken, en verschillende nieuwe functies. Zo voegen de makers de techniek van de Spectre-app toe aan Halide Mark II. Met Spectre kunnen gebruikers foto's maken met lange sluitertijden, om bijvoorbeeld drukke omgevingen te fotograferen zonder dat er zichtbaar mensen op de foto staan. Spectre werd in 2019 door Apple uitgeroepen tot app van het jaar.

Halide Mark II heeft een functie om raw foto's direct om te zetten in een eindresultaat zonder dat gebruikers zelf bewerkingen moeten doen. De ontwikkelaars noemen dat Instant RAW en stellen dat dit betere foto's oplevert dan wanneer er gewone JPEG-foto's worden gemaakt. Ook krijgt Halide Mark II ondersteuning voor de ProRAW-functie van de iPhone 12 Pro, maar nog niet duidelijk is wat daar precies de voordelen van zullen zijn.

Halide Mark II kost 36 dollar voor nieuwe gebruikers, al zal dat tijdelijk 30 dollar zijn bij de release. Als er nieuwe functies worden toegevoegd, moeten gebruikers daar los voor betalen. Er kan ook gekozen worden voor een abonnement; dan kost de app 12 dollar per jaar. Gebruikers die het abonnement nu afsluiten, betalen 10 dollar per jaar. Volgens de ontwikkelaars is het abonnement 'op termijn' goedkoper dan het kopen van losse upgrades voor de app. Alle gebruikers die al eens voor Halide betaald hebben, krijgen de Mark II-app gratis. Ook krijgen ze een jaar van het lidmaatschap voor nieuwe functies.

De makers zeggen met de hogere prijs en het abonnement de verdere ontwikkeling van de app te willen bekostigen. Bestaande gebruikers hebben tot nu toe nooit hoeven te betalen voor de toevoeging van nieuwe functies. Wel is de oorspronkelijke Halide-app steeds duurder geworden als er nieuwe functies werden toegevoegd. Dat zal ook gebeuren met Halide Mark II, zeggen de ontwikkelaars.

Halide is ontwikkeld door Lux Optics, dat in de Verenigde Staten is gevestigd. De Nederlander Sebastiaan de With, op Tweakers bekend als Cocoia, is een van de oprichters van het ontwikkelbedrijf. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de gebruikersinterface en het ontwerp van de app.