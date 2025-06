Rockstar Games deelt trailer GTA VI, game verschijnt in 2025

Rockstar Games heeft de eerste trailer van Grand Theft Auto VI gepubliceerd. Het spel speelt zich af in Vice City in de fictieve staat Leonida en bevat een vrouwelijk hoofdpersonage genaamd Lucia. GTA VI verschijnt in 2025 voor PlayStation 5- en Xbox Series-consoles.

Grand Theft Auto VI lijkt opnieuw een open spelwereld te bevatten waarin missies voltooid moeten worden, allerhande voertuigen bestuurd kunnen worden en locaties bezocht kunnen worden. Er zal ook actie en (politie)geweld aan te pas komen. De trailer bevat enkele passages waaruit blijkt dat sociale media eveneens een rol spelen in het spel. Hoe groot die rol zal zijn, is nog niet duidelijk.

Rockstar Games heeft een persbericht gepubliceerd waarin de uitgever bevestigt dat het verhaal van GTA VI zich afspeelt in Vice City, in de fictieve staat Leonida. De game verschijnt in 2025 en zal te spelen zijn op PlayStation 5- en Xbox Series-consoles.

Rockstar Games had eerder deze maand al aangekondigd dat het op 5 december een eerste trailer van GTA VI zou publiceren. Enkele uren voordat de trailer daadwerkelijk werd gepubliceerd, was die echter al uitgelekt via X. De uitgever bevestigde dit en publiceerde de trailer vervolgens via de eigen officiële kanalen.