Bloomberg: Rockstar kondigt deze week nieuwe GTA aan, trailer komt in december

Rockstar Games wil deze week de volgende Grand Theft Auto-game aankondigen. Dat zegt Bloomberg-journalist Jason Schreier. Het bedrijf zou in december een eerste trailer willen uitbrengen, ter ere van het 25-jarige jubileum van Rockstar.

Het is niet duidelijk wanneer deze week Rockstar de komende GTA-game zou willen aankondigen, die Schreier Grand Theft Auto VI noemt. Schreier baseerde zijn verhaal op meerdere anonieme bronnen. Schreier bracht eerder juiste informatie uit over de game, zoals dat het spel een vrouwelijke hoofdrolspeler zou krijgen en dat het spel zich in Miami af zou spelen. Toen vorig jaar een hacker toegang kreeg tot beelden van de game, bleek dat een van de hoofdrolspelers inderdaad vrouwelijk was en werd er gesproken over Vice City, een spelwereld die gebaseerd is op Miami.