Rockstar bevestigt hack en zegt dat werk aan GTA VI doorgaat als gepland

Rockstar Games heeft bevestigd dat de GTA VI-gameplaybeelden die afgelopen weekend uitlekten echt zijn. De studio schrijft in een statement dat het onlangs slachtoffer is geworden van een hack waarbij vroege beelden van de game zijn gedownload. Het bedrijf blijft werken aan de GTA-titel.

"We zijn recent slachtoffer geworden van een netwerkinbraak waarbij een derde partij illegaal toegang heeft gekregen tot vertrouwelijke informatie van onze systemen en deze heeft gedownload", schrijft Rockstar Games op Twitter. Daaronder vallen vroege beelden van de volgende Grand Theft Auto-game, zo bevestigt de studio.

Rockstar geeft aan dat het 'zeer teleurgesteld' is dat informatie over de volgende GTA-game op deze manier naar buiten is gekomen. Werk aan de volgende GTA-game wordt volgens de huidige planning doorgezet, vervolgt de studio. Het bedrijf geeft aan 'binnenkort' met updates te komen en op termijn meer over de game te delen, zodra deze gereed is. "We blijven toegewijd om een ervaring te leveren die jullie verwachtingen overtreft." Rockstar bevestigde eerder al dat het werkt aan een nieuwe GTA-game, maar deelde daar verder geen details over.

De beelden van GTA VI verschenen afgelopen weekend. Een gebruiker van GTAForums, genaamd teapotuberhacker, zette een bestand van 3GB met ruim 50 minuten aan gameplay van de titel online. De beelden bevestigden onder meer dat de game een speelbaar vrouwelijk personage krijgt, zoals eerder al werd verwacht. Rockstar benadrukt maandag ook dat het om beelden uit een vroege ontwikkelingsfase gaat.

Rockstar deelt verder geen details over de hack, maar zegt wel dat het bedrijf op dit moment niet verwacht dat de netwerkinbraak invloed gaat hebben op zijn diensten en de ontwikkeling van toekomstige games. De vermeende hacker stelde dit weekend dat hij een testbuild van GTA VI en broncodes van GTA V online wilde zetten. De forumgebruiker riep Rockstar daarbij op contact op te nemen om te onderhandelen over een deal. Rockstar spreekt daar niet over in zijn statement.