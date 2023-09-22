Rockstar breidt GTA+-abonnement uit met toegang tot bepaalde klassieke games

Rockstar heeft het GTA+-abonnement uitgebreid met toegang tot een wisselend aanbod aan 'klassieke games'. Abonnees kunnen nu de geremasterde Definitive Edition-versies van GTA III, Vice City en San Andreas spelen. GTA+ kost zes euro per maand.

De gametoegang in GTA+ laat gebruikers door Rockstar geselecteerde games downloaden, installeren en spelen, zolang ze in die GTA+-selectie zitten. Rockstar zegt dat deze selectie zal wisselen; de drie Grand Theft Auto-games zullen waarschijnlijk na verloop van tijd dus niet meer te spelen zijn via GTA+ zonder extra aanschaf. Rockstar zegt 'klassieke Rockstar-spellen' in het abonnement voorbij te laten komen, niet alleen GTA-games.

GTA+ is een abonnement dat extra's biedt voor GTA Online, zoals gratis auto's, toegang tot het aanschaffen van extra auto's, kleding en maandelijks extra in-game-geld. Het abonnement is alleen beschikbaar op PlayStation 5 en Xbox Series. Pc-spelers hebben dus geen toegang tot GTA+ en kunnen de GTA+-games ook niet spelen op pc, ook al zijn de Definitive Edition-games wel uitgebracht voor pc. Rockstar onthulde GTA+ in maart vorig jaar.

Rockstar Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition remaster GTA

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 21:04 67

22-09-2023 • 21:04

67

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Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

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2.5 van 5 sterren

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Reacties (67)

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dutchnltweaker 22 september 2023 21:10
Tijd geleden waren ze te koop voor 2 tientjes ( of goedkoper). Waarom zou je in godsnaam 6 euro per maand betalen voor oude games die je goedkoper kan kopen? Wat roken ze daar bij Rockstar?

Laat ze maar met gta 6 komen, dit is uitmelken.. Maar het oude rockstar is niet meer en geen enkel creativiteit.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 05:03]

Cowamundo @dutchnltweaker22 september 2023 21:34
Met GTA+ krijg je ook elke maand gratis items of extra korting op items in de store voor GTA online. Het is dus meer dan alleen deze spellen kunnen spelen.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 23 juli 2024 05:03]

Sinester @Cowamundo25 september 2023 08:30
Prachtig dit, ze geven je korting op items met maar 1 doel, dat jij meer gaan betalen in hun store, AKA meer geld verdienen.. dus eigenlijk geven ze je helemaal niks extra maar proberen ze je alleen te overtuigen meer uit te geven

Store credit, wat een geweldige extra :P
Cowamundo @Sinester25 september 2023 08:50
Ja mij ook niet gezien met zoiets maar kan me voorstellen dat als je heel veel GTA online speelt en je niet al je tijd kwijt wil zijn aan grinden voor nieuwe voertuigen etc. dat je dan wat disposible income uitgeeft aan zoiets.

Maar dit trek natuurlijk ook veel P2W aan en daar spelen ze maximaal op in want daar zit het echte verdienmodel. ohja, en continue nieuwe nog duurdere dingen uitbrengen. Ben ook heel benieuwd hoe opdringerig dit allemaal in GTA6 verwerkt gaat zijn.
junyloko @Sinester25 september 2023 14:58
Precies!
Verwijderd @Cowamundo23 september 2023 00:37
Als je ervoor betaalt, zijn het natuurlijk geen gratis items meer.
Evolixe @dutchnltweaker22 september 2023 21:18
Het pakketje staat inderdaad letterlijk voor 25 piek onder het artikel, lijkt me geen verstandige financiële keuze als je van plan bent hier langer dan 4 maanden mee zoet te zijn

GTA 6 laat nog zeker een jaar op zich wachten en wie weet wat daar allemaal voor betaalde narigheid in zal zitten
joey82 @Evolixe23 september 2023 11:36
geen last van betaald gedoe, ik speel alleen de singleplayer....
Serftie @joey8223 september 2023 11:39
Ik denk dat je dan bedrogen uit gaat komen, heb al heel lang het gevoel dat de single player van GTA op zijlijn gezet gaat worden en er nog meer focus op online gaat komen.

Heb er dan ook weinig interesse in totdat het tegendeel bewezen wordt.
joey82 @Serftie23 september 2023 17:26
dan geen gta meer voor mij, het leven kan soms zo simpel zijn :)
DeHAMLAP @joey8224 september 2023 09:10
Ik moet me hierbij aansluiten idd.
Robin4 @dutchnltweaker23 september 2023 00:04
Misschien een soort van peiling om te zien of dat de consument het toch zal accepteren en zal slikken.
Lijkt wel of dat elke game bedrijf straks een soort van abbo wilt hanteren. Nog even en kan maar beter stoppen met gamen, word dan een hele dure hobby zo.
Manderlay1 @Robin423 september 2023 10:01
Komt voor mij net goedkoper uit, Xbox ultimate gamepass is voor mij goedkoper. Ik speel graag games maar veel games weten mij niet lang te boeien waardoor ik vaak afwissel van games. Dan komt z'n abbo goedkoper uit.

Daarbij zijn games niet veel duurder geworden dan bv 15j geleden maar de ontwikkeling wel dus moeten ze ergens anders extra geld vinden
loki504 @dutchnltweaker22 september 2023 21:27
Omdat GTA+ natuurlijk niet alleen deze games tot hun beschikking hebben je sloot hen af voor GTA:Online en krijgt deze nu als extraatje bij. Meer is het niet.
JWL92 @dutchnltweaker22 september 2023 21:39
jaren terug op steam gekocht voor n tientje, de klassieke versie ipv demastered.
Orangelights23 @dutchnltweaker22 september 2023 21:18
Omdat je niet terug in de tijd kunt reizen en het voor de oude prijs kunt kopen én omdat je er meer voor krijgt dan alleen die games.

Blijft een jammere ontwikkeling van Rockstar. Het grootste gedeelte vraagt al jaren om deel 6, maar een klein gedeelte van de fans gooit hun geld tegen dat GTA Online gebeuren aan wat ze blijkbaar zo veel oplevert dat ze ruim 10 jaar (!) tussen twee delen gaan laten zitten.
The Zep Man @Orangelights2322 september 2023 22:06
Omdat je niet terug in de tijd kunt reizen en het voor de oude prijs kunt kopen én omdat je er meer voor krijgt dan alleen die games.
Je krijgt niets met GTA+. Je huurt iets.

Technisch 'krijg' je ook geen spel maar een licentie als je een spel koopt, maar je kan die oude spellen wel houden en oneindig spelen.
keejoz @The Zep Man23 september 2023 01:09
Dat is ook gewoon niet waar en misleidend. Die games zullen op een bepaald moment ook stoppen met werken vanwege het gebrek aan updates. En je krijgt wel degelijk iets. Je mag die games spelen bovenop de game assets en currency in GTA online. Net zoals je betaalt voor een parkeer garage.
Accretion @keejoz23 september 2023 05:01
Dat is ook gewoon niet waar en misleidend. Die games zullen op een bepaald moment ook stoppen met werken vanwege het gebrek aan updates.
GTA San Andreas is prima te spelen, zowel op mijn PC als op m'n Xbox.

In het ergste geval moet je het ooit op een VM draaien of je oude hardware in leven houden.

Maar, als je GTA+ huurt, zal tegen die tijd ook wel aangegeven worden dat ze 'GTA San Andreas' niet ondersteunen op Windows 37.
Chrono Trigger @keejoz23 september 2023 09:58
Stoppen met werken? Heb nog nooit gehoord dat rollercoaster tycoon's originele .exe ergens niet op werkt. Ik speel thuis in Windows 10 omgeving geregeld nog games van 20-30 jaar oud. Al dan niet community supported of via compatibility mode. Gaat dan vaak om originele distributies met weinig of geen mods. Die games waren ook ontworpen om op elke Windows laag binnen een shell te kunnen draaien itt de huidige games. De kritiek is terecht.

Overigens zitten ook de originele vice City and GTA 2 tussen deze games. Heb nooit geld neergelegd voor meer dan 1 versie van een GTA :)

[Reactie gewijzigd door Chrono Trigger op 23 juli 2024 05:03]

Orangelights23 @The Zep Man23 september 2023 06:58
Waar lees je precies dat ik zeg dat je iets krijgt?
The Zep Man @Orangelights2323 september 2023 07:00
Omdat je niet terug in de tijd kunt reizen en het voor de oude prijs kunt kopen én omdat je er meer voor krijgt dan alleen die games.
aadje93 @Orangelights2322 september 2023 21:37
blijkbaar levert dat "kleine gedeelte" meer op dan de ontwikkeling + release van versie 6 ;)
darkempire @dutchnltweaker23 september 2023 00:20
ik kan je wel verzekeren dat GTA 6 voll met Microtransactie in zit on in die richting..

Uitmelken is hun ding...
We gaan het zien.
Manderlay1 @darkempire23 september 2023 10:02
Ik had niet het gevoel dat er uitgemolken werd bij GTA V
Qlimaxxx @Manderlay123 september 2023 19:18
Bij de single player misschien niet, maar de multiplayer is de voornaamste reden dat we meer dan een decennium wachten op een nieuwe game. Met GTA6 vreet ie je eigen marktaandeel van GTA Online op, en het is nog maar de vraag of een nieuwe online variant net zo goed blijft lopen. Dit is echt uitmelken pur sang.
Manderlay1 @Qlimaxxx23 september 2023 20:57
Uitmelken of gewoon goed beleid in het bedrijf?
Qlimaxxx @Manderlay123 september 2023 22:18
Het een sluit het ander niet uit. Dat is een kwestie van perspectief. Vanuit ondernemers perspectief is dit natuurlijk optimaliseren van de winst. Of de, mogelijk onbedoelde, gevolgen wenselijk zijn vanuit perspectief van de klant (of maatschappij als geheel) is echter wel discutabel.
Manderlay1 @Qlimaxxx23 september 2023 22:25
Waarom zouden ze vroeger een nieuwe GTA uitbrengen?

Ze halen genoeg geld op met GTA online dus zolang daar nog genoeg inkomsten komen moeten ze geen nieuwe GTA uitbrengen, ze weten ook als ze een nieuwe GTA uitbrengen dat weer bakken van geld op zal brengen.

Ze weten dat ze geen klant zullen verliezen.
Kroesss @Qlimaxxx25 september 2023 07:59
Je reactie klopt helemaal, maar ik heb wel een beetje moeite met het belang van de maatschappij als geheel erbij halen in dit geval.

Het gaat om een game. Als je het hebt over het maatschappelijk belang dan heb je over de serieuze zaken in het leven: criminaliteit, klimaatverandering, woningtekort.

Dingen te groot opblazen werkt niet in een discussie. Daarmee krijg je je argument niet over de lijn, je zorgt er alleen voor dat de 2 meningen nog verder uit elkaar komen te staan.
Qlimaxxx @Kroesss25 september 2023 18:11
De reden dat ik me ageer tegen zaken als microtransactions en het uitmelken van klanten is omdat ik een parallel zie met andere branches. Denk aan abonnementen voor stoelverwarming of huisjesmelkerij.

Die stoelverwarming kan best een eerlijk iets zijn, maar in de meeste gevallen is het double dipping. Als ze prijs nou lager is, ondanks dat de fysieke hardware ingebouwd is en je dit tegen betaling kan activeren. Maar waar we naartoe gaan is dat iedereen bij aanschaf al betaald voor de stoelverwarming en bij gebruik extra mag neertellen.

Met huisjesmelkers net zo. Ik ben vrij liberaal ingesteld en moedig mensen die hun geld voor ze aan het werk zetten ook zeker aan, maar er zit natuurlijk een grens aan. Als je als starter in de woningmarkt overboden wordt door iemand die het wil gaan verhuren, waardoor je vervolgens moet huren voor een hoger maandbedrag dan een hypotheek…. Of als een bank zegt dat je bepaalde maandlasten niet kan betalen, je wel al jaren dit bedrag netjes betaald aan een huurbaas en/of vervolgens meer betaald aan huur dan je niet aan hypotheek had kunnen krijgen… dan gaat het maatschappelijk belang wel voor, vind ik.


Nu pak ik er extremiteiten bij, maar dit wordt wel steeds meer de norm. Games worden voor veel mensen, waaronder ikzelf, verpest doordat de focus op winst ligt en niet op de lange termijn tevreden klanten behouden. Dat is voor mij de parallel.

Dat had ik uiteraard wel duidelijk kunnen maken in mijn originele post; maar dat voelde een beetje alsof ik het veel te breed zou trekken en dan worden de reacties zo lang.
Verwijderd @dutchnltweaker23 september 2023 06:53
Wat roken ze daar bij Rockstar?
🤣👍
Amdwarrior 22 september 2023 21:16
Eerst de originele Gta trilogie verwijderen van Steam onder het motto met de remasters heb je het origineel niet meer nodig.

Vervolgens een Gta abonnement introduceren in Gta online die nog steeds niet vele hackers aanpakt of onbelans tussen nieuwe en gevorderden spelers aanpakt.

En nu dit. Mijn enthousiasme over gta 6 is compleet weggezakt.
BlackEasterEgg @Amdwarrior22 september 2023 21:25
Nou, ik kan niet wachten tot gta 6 komt. De singleplayer zal zoals altijd geweldig zijn, en een schone multiplayer voor een tijdje is ook leuk. Liever vandaag dan morgen.
Teun! @BlackEasterEgg22 september 2023 21:37
Ik heb ernstige twijfel of GTA 6 uberhaupt nog een goede single player modus zal hebben (door het "succes" van online).
tweakuwe @Teun!22 september 2023 22:25
Vast wel, de singleplayer blijft ook een succes en helpt meer mensen online in te krijgen.
Xfade @Amdwarrior22 september 2023 21:26
De originele trilogie is dan van steam af, tenzij je ze al hebt, maar ze hebben ze kort naar de Definitive wel toegevoegd aan hun eigen launcher zover ik weet.
nzall @Xfade22 september 2023 22:23
Ze hebben dat gedaan, maar ze hebben dan denk ik kort daarna de definitive editions achtergelaten als een kat bij aanvang van een reis...
Verwijderd 22 september 2023 22:19
r* heeft het voor mij wel verbruikt, ik had ze altijd echt superhoog staan, maar sinds gta5 zo uitgemolken wordt, en nul , nul naar klanten wordt geluisterd kunnen ze me wat. En ja, gta6 zal ik straks als het uitkomt in 2037 ook gewoon weer kopen.
Maar 6 euro per maand is toch gewoon je klanten in hun muil spugen? 3, vice city en sa heb ik op steam gekocht voor een tientje, 4 met alle dlc voor 12 euro, en 5 voor 14.95.
Manderlay1 @Verwijderd23 september 2023 10:09
Stel jij bent rockstar, welke mensen geef je dan voorrang? De mensen die nog steeds geld spenderen in uw spel of de mensen die op forums roepen dat een nieuwe nu wel tijd wordt en dat het teveel uitgemolken wordt?
Verwijderd @Manderlay123 september 2023 11:28
Ik ben ondernemer, en dan zou ik zeker niet de mensen vergeten die geen zin hebben in elke maand een x bedrag, maar wel elke twee jaar een game willen kopen van 80 euro.
Manderlay1 @Verwijderd23 september 2023 15:35
Neen want dan roepen ze dat men te snel de games uitbrengt. Daarbij om de 2j z'n grote game uitbrengen zal veel meer kosten dan wat nu doet. Kosten/baten/winst zitten ze volgens mij zeer goed op deze manier. Dus waarom het anders doen?
Verwijderd @Manderlay123 september 2023 18:50
Ja hoor, elke twee jaar is prima. Hoeft niet een full game te zijn, maar dlc als ballad of gay tony,
Manderlay1 @Verwijderd23 september 2023 18:52
Maar waarom zou je het doen?

Kosten/baten/winst zal nu veel beter zijn. En dat zullen ze zelf ook wel hebben onderzocht
spokje @Verwijderd23 september 2023 00:02
Het is toch eigenlijk hilarisch dat mensen een abonnement op één spel of trilogy nemen :+
Finger 23 september 2023 09:46
Ik heb laatst een keer die ouden geprobeerd en het is leuk voor nostalgie voor heel even, maar het kan niet meer meekomen met huidige maatstaven. Ik kan mij er niet meer mee vermaken.
RefriedNoodle @Finger23 september 2023 17:49
Ik heb laatst een keer die ouden geprobeerd en het is leuk voor nostalgie voor heel even, maar het kan niet meer meekomen met huidige maatstaven. Ik kan mij er niet meer mee vermaken.
Daarentegen heb ik vorig jaar de Definitive Edition gekocht, alle 3 de games op 100% uitgespeeld (was vroeger nooit aan SA toegekomen) en heb mij er prima mee vermaakt.

Dus "het kan niet meer meekomen met huidige maatstaven" vind ik wel een beetje overtrokken. Jouw eigen mening is geen feit.
Finger @RefriedNoodle23 september 2023 18:18
Daarom zei ik toch ook ik kan mij er niet meer mee vermaken.

Als je de moderne besturing gewend bent dan voelt het heel ouderwets aan.
Linksquest Moderator Spielerij
22 september 2023 21:23
Ik heb die remake Trilogie vorig jaar met de Black Friday deal voor onder de €20,00 gekocht, en Deel 5 heb ik ook al. Voor mij loont het abonnement helaas niet, zeker omdat ik de online mode niet speel.
jellybrah 22 september 2023 21:51
Wacht.. een game dat gewoon als singleplayer begon met daarna multiplayer kreeg vorig jaar een "+" abonnement? Soort microtransactions maar dan via een abo? whaha je kunt dit toch echt zelf niet verzinnen. Hoezo gaming is dood :+
Cid Highwind @jellybrah22 september 2023 23:50
Het is op het criminele af. ;)
SirLenncelot 22 september 2023 22:09
Er was een tijd dat Rockstar GTA 1 & 2 voor gratis te downloaden aanbood op hun eigen site…

Edit, found it:
https://web.archive.org/w...ckstargames.com/classics/

[Reactie gewijzigd door SirLenncelot op 23 juli 2024 05:03]

GekkePrutser 22 september 2023 22:18
Ik hoop dat ze ook nog eens die VR port van San Andreas af gaan maken. Daar waren ze mee bezig volgens Mark Zuckerberg, die heeft hem 2 jaar geleden aangekondigd op (destijds) oculus connect. Helaas nooit meer wat van gehoord sindsdien :'(
Mindfree 22 september 2023 22:45
Een paar spellen voor 6€ per maand? Dan bij je bij Microsoft een stuk beter uit met de game pass.
Heb je voor ik geloof 10€ pm keuze uit een paar honderd titels...

Dit is echt geen goede deal wat ze doen met een paar spelen en Rockstar.
Metallize 22 september 2023 23:58
nee dank je , ik speel wel mn ps2 versies ( die ik 20 jaar geleden gekocht heb in de Intertoys ) via PCSX2 compleet met de originele soundtrack :Y)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 05:03]


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