Rockstar breidt GTA+-abonnement uit met toegang tot bepaalde klassieke games

Rockstar heeft het GTA+-abonnement uitgebreid met toegang tot een wisselend aanbod aan 'klassieke games'. Abonnees kunnen nu de geremasterde Definitive Edition-versies van GTA III, Vice City en San Andreas spelen. GTA+ kost zes euro per maand.

De gametoegang in GTA+ laat gebruikers door Rockstar geselecteerde games downloaden, installeren en spelen, zolang ze in die GTA+-selectie zitten. Rockstar zegt dat deze selectie zal wisselen; de drie Grand Theft Auto-games zullen waarschijnlijk na verloop van tijd dus niet meer te spelen zijn via GTA+ zonder extra aanschaf. Rockstar zegt 'klassieke Rockstar-spellen' in het abonnement voorbij te laten komen, niet alleen GTA-games.

GTA+ is een abonnement dat extra's biedt voor GTA Online, zoals gratis auto's, toegang tot het aanschaffen van extra auto's, kleding en maandelijks extra in-game-geld. Het abonnement is alleen beschikbaar op PlayStation 5 en Xbox Series. Pc-spelers hebben dus geen toegang tot GTA+ en kunnen de GTA+-games ook niet spelen op pc, ook al zijn de Definitive Edition-games wel uitgebracht voor pc. Rockstar onthulde GTA+ in maart vorig jaar.