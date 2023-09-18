GTA V is tien jaar oud

Er zijn maar weinig games die zo'n grote culturele impact hebben gehad als Grand Theft Auto. Voor een game met zo'n impact is het opvallend dat er niet direct een vervolg werd aangekondigd. Dat heeft alles te maken met het kassucces van GTA V. Die game bestond deze week tien jaar.

Grand Theft Auto V kwam op 17 september 2013 uit. Bij de release was het een game voor de PlayStation 3, Xbox 360, twee jaar later kwam daar een pc-release bij. Ontwikkelaar en uitgever Rockstar Games sloeg in het zevende deel van de reeks een unieke kant op; in plaats van een individueel hoofdpersonage zoals Niko Bellic, CJ of Tommy Vercetti uit eerdere games, moesten spelers drie personages besturen in het hoofdverhaal, dat zich in een op Los Angeles gebaseerde omgeving afspeelde. Franklin, Michael en de labiele Trevor wisselden elkaar af met verschillende unieke vaardigheden en naast individuele missies moest je ook gezamenlijk bankroven met ze uitvoeren. De game bleek al snel een van de populairste uit de reeks te worden. Later kwamen er remasters uit voor next-gen-consoles, die ook weer veel verkocht werden.

Maar waar eerdere consoles zoals de PS3 nog meerdere GTA-games te zien kregen, kreeg GTA V juist meerdere consoles te zien. Er kwam een remaster voor de PlayStation 4 en de Xbox One en inmiddels is er ook een nieuwe versie voor de PlayStation 5 en de Xbox Series S en X. Over een deel VI gaan inmiddels mondjesmaat wat geruchten rond, maar wanneer de game uitkomt, is nog steeds niet bekend.

Dat heeft veel te maken met het enorme succes van de onlinecomponent, die in deel IV voor het eerst werd toegevoegd maar bij deel V echt populair werd. Die bleek zo waardevol dat Rockstar daar vol op in bleef zetten en er nieuwe content zoals auto's, missies en wapens voor uitbracht. Rockstar dankt op Twitter alle spelers voor hun ondersteuning 'door de jaren heen'. Het is tekenend voor de game, die al jaren door een felle groep wordt gespeeld die daar ook graag in microtransacties voor betaalt.

Wanneer een opvolger van de game uitkomt, is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend of die game in de eerste plaats wel een verhaallijn gaat krijgen of dat dat niet definitief een onlinegame wordt. Als het succes van V een leidraad wordt, is dat niet ondenkbaar.

Update: GTA V kwam pas twee jaar na de consolerelease beschikbaar op de pc. Dat is aangepast. Ook had het eerdere deel, GTA IV, al een multiplayercomponent.