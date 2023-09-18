GTA V is tien jaar oud

Er zijn maar weinig games die zo'n grote culturele impact hebben gehad als Grand Theft Auto. Voor een game met zo'n impact is het opvallend dat er niet direct een vervolg werd aangekondigd. Dat heeft alles te maken met het kassucces van GTA V. Die game bestond deze week tien jaar.

Grand Theft Auto V kwam op 17 september 2013 uit. Bij de release was het een game voor de PlayStation 3, Xbox 360, twee jaar later kwam daar een pc-release bij. Ontwikkelaar en uitgever Rockstar Games sloeg in het zevende deel van de reeks een unieke kant op; in plaats van een individueel hoofdpersonage zoals Niko Bellic, CJ of Tommy Vercetti uit eerdere games, moesten spelers drie personages besturen in het hoofdverhaal, dat zich in een op Los Angeles gebaseerde omgeving afspeelde. Franklin, Michael en de labiele Trevor wisselden elkaar af met verschillende unieke vaardigheden en naast individuele missies moest je ook gezamenlijk bankroven met ze uitvoeren. De game bleek al snel een van de populairste uit de reeks te worden. Later kwamen er remasters uit voor next-gen-consoles, die ook weer veel verkocht werden.

Maar waar eerdere consoles zoals de PS3 nog meerdere GTA-games te zien kregen, kreeg GTA V juist meerdere consoles te zien. Er kwam een remaster voor de PlayStation 4 en de Xbox One en inmiddels is er ook een nieuwe versie voor de PlayStation 5 en de Xbox Series S en X. Over een deel VI gaan inmiddels mondjesmaat wat geruchten rond, maar wanneer de game uitkomt, is nog steeds niet bekend.

Dat heeft veel te maken met het enorme succes van de onlinecomponent, die in deel IV voor het eerst werd toegevoegd maar bij deel V echt populair werd. Die bleek zo waardevol dat Rockstar daar vol op in bleef zetten en er nieuwe content zoals auto's, missies en wapens voor uitbracht. Rockstar dankt op Twitter alle spelers voor hun ondersteuning 'door de jaren heen'. Het is tekenend voor de game, die al jaren door een felle groep wordt gespeeld die daar ook graag in microtransacties voor betaalt.

Wanneer een opvolger van de game uitkomt, is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend of die game in de eerste plaats wel een verhaallijn gaat krijgen of dat dat niet definitief een onlinegame wordt. Als het succes van V een leidraad wordt, is dat niet ondenkbaar.

Update: GTA V kwam pas twee jaar na de consolerelease beschikbaar op de pc. Dat is aangepast. Ook had het eerdere deel, GTA IV, al een multiplayercomponent.

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-09-2023 20:03
147 • submitter: Xtuv

18-09-2023 • 20:03

147

Submitter: Xtuv

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Grand Theft Auto V

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4.5 van 5 sterren

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Reacties (147)

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TNG128MB 18 september 2023 20:13
Laatste fysieke game die ik ooit kocht en het kwam op 7 DVD's !
Had er speciaal men eerste SSD voor gekocht en het heeft een halve dag geduurd om te installeren. Na die 7 DVD (dual layer?) te hebben verslinden werd ik getrakteerd door een update van om en bij de 80GB.
Wat dus wou zeggen, ja die dvd's die ik kocht in de winkel was eigenlijk nutteloos want die was hopeloos outdated ...
CriticalHit_NL @TNG128MB18 september 2023 20:30
De DVD's heb ik zelf ook, bevatten zo'n 54GB van het spel, toen was het spel zo'n 60GB bij launch in 2015, de DVD's duurde echter wel 5 uur om ze allemaal te installeren, maar het was of dat of 50Mbit download voltrekken.

Daarna direct de DVD's naar HDD geripped, installatie van HDD naar HDD met Daemontools duurde dan nog maar een luttele 20 minuten, kan met SSD uiteraard sneller. :+

Nu ligt er gigabit glasvezel maar denk toch dat HDD naar SSD het daar nu nog van gaat winnen. :+
En uiteraard heb ik alle patch files van de meest recente bestanden geback-upped, kwestie van kopiëren en klaar.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 22 juli 2024 23:09]

TNG128MB @CriticalHit_NL18 september 2023 20:36
Mijn spel toen kunnen overhalen naar men Steam account!
En na zoveel jaren onaangeroerd net eventjes geïnstalleerd op men 2de pctje via 1Gbps connectie en het was al klaar voor het dessert ...
ViPER_DMRT @TNG128MB20 september 2023 10:37
Install was 1 ding, de cloud simulator een ander ;)
Jaldea @ViPER_DMRT20 september 2023 15:36
Heb hem origineel voor de ps3 gehaald, later ps4 en pc omdat dat inderdaad het voornaamste probleem was.
ViPER_DMRT @Jaldea20 september 2023 15:59
https://www.pcgamer.com/r...s-official-update-coming/

:)
Jaldea @ViPER_DMRT21 september 2023 16:54
En dat 10 jaar na release, wel triest dat ze i.p.v al die microtransacties hier geen developers of engineer op hadden kunnen zetten.
tele-n-ettertje @CriticalHit_NL19 september 2023 15:21
Ik probeerde laatst om mijn 7 DVD's te herinstalleren , kreeg ik een CRC fout bij disc 6. Dankzij de rockstar launcher had ik gelukkig een alternatieve manier van installeren. De installatie directory , net als die van andere lauchers (steam, ..) staat op een aparte SSD en heeft dus geen impact bij herinstallatie van OS of nieuwe PC. Tijden veranderen :-)
SterkeYerke @CriticalHit_NL18 september 2023 21:24
50Mbit was niet gek in 2015! Ik denk dat ik dat zelf toen ook had, maar een vriend van me zat toen op 6Mbit... En ik zou zijn woonplaats niet eens écht als buitengebied omschrijven.
cmegens @SterkeYerke18 september 2023 22:17
Ik zat in “buitengebied” met 1000mbit up en down glasvezel. Al sinds 2011. Locatie zegt dus niet zoveel, wel of er een glasvezelaanbod was of niet.
Kimbo72 @TNG128MB18 september 2023 20:35
Heb ik hier ook nog liggen.
Gekocht bij Bart Smit die al een tijdje niet meer bestaat.

[Reactie gewijzigd door Kimbo72 op 22 juli 2024 23:09]

ViPER_DMRT @Kimbo7220 september 2023 10:37
Right in the feelz
Oon @TNG128MB18 september 2023 21:19
Dat is nog niet zo erg als sommige andere spellen die bij het kopen van het doosje, fysiek in de winkel, gewoon een game key in een boekje hebben zitten en niet eens meer een CD. Dan koop je een spel fysiek en heb je er nog niks aan.

Voordeel van die 7 DVD's is dat je in ieder geval de speelbare day 1 versie gewoon hebt
MeltedForest @TNG128MB18 september 2023 21:43
Hier ook, gekocht in de mediamarkt voor een goede prijs. Code van de doos in rockstar launcher ingevuld want mijn pc had al geen dvd speler meer. Gelukkig met toen 200mbit geen probleem om te downloaden :)
jaaoie17 @TNG128MB18 september 2023 22:32
Welk spel was dat dan?
pim 18 september 2023 20:19
Jammer dat de stad zo dood aanvoelt.
De gebouwen in gta zijn niet veel levendiger dan de gebouwen in Google earth.
Hoop in een toekomstige versie dat je echt overal op plekken naar binnen kunt.
Winkels, scholen, cinemas, woningen, bibliotheek, stadions etc etc.
Ocin32 @pim18 september 2023 20:54
Meen je dat nou joh? Gta5 is een van de meest “lived in” werelden om in op te gaan met alle npcs en bijbehorende interacties enz die zo’n beetje bestaat. Enige wat dat zo uit mijn hoofd dit evenaart en verbeterd is red dead 2.
DonJunior @Ocin3218 september 2023 21:15
Snap hem wel.. bij GTA Vice City (bijvoorbeeld) kon je veel meer gebouwen in en kopen. Dat viel me toen ook tegen dat je dat in GTA5 niet meer kon doen.
Zelf deze op de Playstation 3 gekregen van mijn toenmalige vriendin (nu vrouw) en later GTAV nog een keer gekocht op de PC maar eigenlijk amper nog aangeraakt.
Mijn idee was om de PS5 aan te schaffen bij komst van GTA6.
*Don heeft dus nog steeds geen PS5 :/
PCG2020 @DonJunior18 september 2023 21:48
Het was de bedoeling dat er (ook in de 'single player'-versie) veel meer gebouwen toegankelijk zouden zijn, zoals winkels, restaurants, huizen en dergelijke. De interieurs zitten nog in de gamefiles. Modders zouden geen modders zijn wanneer ze die interieurs niet tóch toegankelijk hadden gemaakt.

Voor zover ik weet is dat overigens wel alleen voor de PC-versie van GTA5, maar misschien is dat alsnog wel leuk voor @pim ;)
Gelomidor1 @DonJunior18 september 2023 22:38
Haha ik had t zelfde! Ondertussen nog steeds een PS5…
Verwijderd @DonJunior19 september 2023 00:17
Op veel lakkenwas gta4 eigenlijk veel fijner, daar zat gewoon meer in
ViPER_DMRT @Verwijderd20 september 2023 10:38
Meer bugs ook, maar ik ben het met je eens dat ie wel meer *swagg* had :)
field33P @Ocin3219 september 2023 09:44
RDR2 voelde veel levendiger aan dan GTA V. Op een gegeven moment merk je dat GTA V gewoon te gescript is en er helemaal niks meer te doen is. RDR2 kan je voor 100% uitspelen en dan heb je nog steeds willekeurige gebeurtenissen die je nooit eerder tegen gekomen bent.
Nolimit89 @Ocin3219 september 2023 10:19
Beetje overdreven? Er zijn slechts een handvol gebouwen waar je naar binnen kunt.
Menesis @pim18 september 2023 21:43
De gebouwen op Google maps hebben geen reflecties of andere weerspiegelingen (in FlightSim 2020 trouwens ook niet!), waardoor juist die gebouwen er mijn inziens erg dood uitzien.
In GTA5 hebben gebouwen wel reflecties. Veel levendiger.
En Google Earth is letterlijk dood want er loopt niks over straat.
Verwijderd 18 september 2023 21:00
Bang dat 6 tegen gaat vallen. Zal allemaal wel wat vriendelijker word n, en natuurlijk nog veel meer microtranscties.
Ik hoop dat er een ontwikkelaar opstaat die een ouderwetse gta achtige game gaat maken.
nijntje82 @Verwijderd18 september 2023 21:20
Je angst gaat waarheid worden en geen enkele ontwikkelaar zal het risico meer nemen van een klassieke gta. Daarnaast uiteraard bomvol met online & 'micro' transacties. Het nieuwe succesvolle business model.

Ik pis in m'n broek als gta6 F2P wordt :Y)
Room42 @nijntje8219 september 2023 08:58
Ik pis in m'n broek als gta6 F2P wordt :Y)
Tuurlijk niet, die 70 euro pp durven ze ook nog wel te vragen, hoor!
HADES2001 @nijntje8219 september 2023 11:02
Geen enkele kans dat het F2P word, dit word gewoon volle pond 70 euro. Verwacht ook een magere single player story line en alles nog meer gericht op multiplayer en shark cards vanaf dag 1.
eilavid @Verwijderd18 september 2023 22:53
Over die microtransacties, dat dachten velen bij RDR2 ook. Zie het echt niet zo snel gebeuren dat de singleplayer tegen gaat vallen.
gimbal @eilavid19 september 2023 11:46
Ik wel, gezien sinds GTA 4 de single player best wel in een neerwaartse spiraal zit van steeds minder verhaal, steeds minder leuke dingen om te doen in de wereld en steeds meer irritante karakters die teveel screen time krijgen.

Men blijft de DLCs van GTA 4 aanhalen. Ja dat begrijp ik. De verhaallijn van de main game is nou niet hoogwaardig. Gangsters, politie eenheden die daar misbruik van maken, wraak, the usual. Zonder de DLCs voelt het maar als een halve GTA game. Dus ik begrijp dat men bij GTA 5 de DLCs mist, want ook dat is maar een halve GTA game. Eigenlijk is de single player campaign een tutorial voor GTA Online, how to heist.
Yuboka @Verwijderd19 september 2023 07:46
En met 100 verschillende te kiezen genders......
FeareX @Yuboka19 september 2023 08:02
Als je kijkt naar de South Park games dan kan dat ook een leuke toevoeging zijn :p
denamc @Yuboka19 september 2023 12:12
Ik hoop ergens dat games dit met een toggle gaan aanbieden. Uiteindelijk zijn het kleine ontsnappingen van het echte leven, als we slechts 1x bij de start aangeven of we 100 genders willen of de standaard 2, of we veel diversiteit willen of passend bij de regio/tijd (waar toepasselijk) kan iedereen zijn voorkeur geven en vervolgens lekker genieten van hun games.

Als alle media dan toch politiek moet zijn, dan het liefste zo.
Shamalamadindon @Yuboka19 september 2023 16:15
Mooi, een nog flexibelere character creator. Er lopen in GTA5 al genoeg mensen als complete drag queen bij dus wat boeit het je?
Yuboka @Shamalamadindon19 september 2023 17:37
Ik ga dan als champignon.
ViPER_DMRT @Yuboka20 september 2023 10:40
Helicopter
Yuboka @ViPER_DMRT20 september 2023 16:20
Die man is goed bezig.
ViPER_DMRT @Yuboka20 september 2023 17:14
Goldmine
GekkePrutser 18 september 2023 21:54
Gek eigenlijk, destijds was het zo'n enorme game. Gek dat er na 10 jaar nog niks nieuws is. En ook nooit DLC gekomen (dat online gebeuren heb ik niks mee, waardeloze troep).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 23:09]

Vyo @GekkePrutser19 september 2023 01:22
Gek? Nee hoor, hele duidelijke oorzaak & gevolg, ze verdienen énorm aan in-game "sales" en virtual currency zoals de "shark cards". Je kon iirc auto's verkopen, maar daar krijg je niet meer dan $10k voor, het gros zit meer rond de $1k verkoop.

Echter, het kopen van zelfs de goedkopere "goede" supercars gaat zo over de miljoen dollar heen en dat kost je dan zo'n 15 euro voor de $1.5 miljoen haaienkaart.
"net revenue from digital online channels comprised 95.1% of our net revenue for the fiscal year ended March 31, 2023."
aldus Take Two's laatste financial statement
"Recurrent consumer spending is generated from ongoing consumer engagement and includes revenue from virtual currency, add-on content, in-game purchases, and in-game advertising.

Net revenue from recurrent consumer spending increased by $1,909.2 and accounted for 78.1% of net revenue for the fiscal year ended March 31, 2023, as compared to 64.8% for the prior year. "
Ze gaan overigens op o.a. pagina 22 er wel op in dat het uitblijven van nieuwe "hit titles" van hun grote franchises een steeds groter risico is voor Take Two en daarmee ook Rockstar:
We are dependent on the future success of our Grand Theft Auto products, and we must continue to publish "hit" titles or sequels to such "hit" titles in order to compete successfully in our industry. [...] "Hit" products offered by our competitors may take a larger share of consumer spending than we anticipate, which could cause revenue generated from our products to fall below our expectations.

[Reactie gewijzigd door Vyo op 22 juli 2024 23:09]

GekkePrutser @Vyo19 september 2023 01:31
Ja maar dat is leuk voor die paar online whales die rockstar sponsoren. Maar voor ons als gewone offline spelers is er geen klap meer aan.
Vyo @GekkePrutser19 september 2023 01:40
Tjah. Ik vond 1 t/m SA super en 4/5+Online bagger, maar ik besef me ook dat ik zwaar in de minderheid zit. Daar kunnen we wel van alles van vinden - of het niet willen zien - maar dat is roepen in de woestijn. Die "whales" bepalen de koers die ze varen, hetzelfde liedje ook met RDR2.

Net als andere grote tech bedrijven willen ze niet alleen elk jaar méér geld, ze willen én minder aan de retail afdragen én een stuk van de "terugkerende inkomsten" taart.
GekkePrutser @Vyo19 september 2023 01:42
We zijn niet in de minderheid hoor. 90% van de spelers (zoniet meer) heeft het spel al 9 jaar niet meer opgestart.

Het probleem is dat die andere 10% genoeg geld uitgeven dat ze liever geen DLC maken omdat ze met een paar getweakte auto's hetzelfde kunnen verdienen aan die paar whales die hun auto's willen showen aan hun vriendjes.

Maar ik denk dat ze nu ook wel inzien dat ze irrelevant aan het worden zijn, gezien die zin die je daar citeert over die hit titles.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 23:09]

ikt @GekkePrutser19 september 2023 12:45
Red Dead Redemption 2 is in de tussentijd uitgekomen (e.g. 5 jaar na GTA V) en is een stap boven V - echter spreekt dit waarschijnlijk andere mensen aan dan GTA-diehards, dus die hebben een tussenperiode van 10 jaar ervaren. De studio's van Rockstar zitten echter niet stil :)
GekkePrutser @ikt19 september 2023 13:03
Oh ja dat cowboy gebeuren heb ik niks mee, dat is waar.

Maar dat is ook al een hele tijd geleden.
Shamalamadindon @ikt19 september 2023 16:16
Prachtig om gewoon op je gemak een uurtje rond te rijden en af en toe wat wild jagen.
Jeroenneman 18 september 2023 20:41
Dus. Wanneer een singleplayer uitbreiding zoals Ballad of Gay Tony of the Lost and the Damned?
Carlos0_0
@Jeroenneman18 september 2023 20:58
Nou niet wachten tot gta6
GekkePrutser @Carlos0_018 september 2023 21:57
Die zal het ook niet krijgen. Ze melken veel liever wat betaalde jasjes uit in de multiplayer.
bitflusher @Jeroenneman18 september 2023 21:02
Het enige jammere van GTA V is inderdaad dat er nooit single player DLC’s zijn uitgebracht. Was wel de kracht van IV.
icall5s @bitflusher19 september 2023 15:01
Dat kwam omdat Rockstar zo veel inkomsten kreeg uit GTA Online. Campaign was opeens niet meer belangrikj.
JacobsT @Jeroenneman20 september 2023 12:25
The Ballad of Gay Tony was toch wel denk ik mijn favoriete DLC voor een GTA game. Wat een geweldige characters en fun was dat. Me te pletter mee geamuseerd.

Echt zonde dat de markt shift naar f2p. Triple A titels met microtransacties en advertenties die ze door je strot rammen. Iedereen klaagt er ogenschijnlijk op maar stiekem blijven ze het wel supporten door er geld aan te geven. Zo gaat er natuurlijk ook nooit niets veranderen. It is what it is I guess :)
Arnie1 18 september 2023 20:07
“Bij de release was het een game voor de PlayStation 4” => 3

[Reactie gewijzigd door Arnie1 op 22 juli 2024 23:09]

adamvansanten @Arnie118 september 2023 20:12
En ook niet voor de pc...
InfernokingS @Arnie118 september 2023 20:13
En pc versie kwam pas in 2015, niet bij release
JWL92 @Arnie118 september 2023 20:12
komt op 17 september 2013 uit
moet natuurlijk kwam zijn...
prostagma @JWL9218 september 2023 21:44
Hoeft niet per sé; praesens historicum.
Edgar Wagt @prostagma19 september 2023 11:11
Dat is in het Latijn, niet Nederlands
SterkeYerke @Arnie118 september 2023 21:21
Het is ook niet het zevende deel van de reeks
meowmofo @SterkeYerke18 september 2023 21:29
Dat dan net weer wel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto
SterkeYerke @meowmofo18 september 2023 23:11
Kijk eens aan! Het is in ieder geval duidelijk waar Tweakers het vandaan haalt, maar ik vind het een dubieus lijstje. Dat het meer een soort spinoffs zijn begrijp ik, maar je kunt GTA Advance en Chinatown Wars toch niet zomaar overslaan als je gaat tellen hoeveel spellen er in de GTA-reeks bestaan? Laat staan Liberty City Stories en Vice City Stories, want die lijken nog veel meer op de andere GTA-spellen.
Patriot @SterkeYerke20 september 2023 08:05
Ik denk dat het overgrote deel van de mensen (Rockstar incluis) die games niet ziet als volwaardige releases in de reeks. Ik heb zelf ook niet het idee dat die games de reeks iets gebracht hebben, het waren altijd meer zijsporen. Chinatown wars is ook de enige spinoff met een eigen smaakje, de rest was in elke zin van het woord een rehash van iets dat we eerder zagen.

Uiteindelijk is het subjectief en doet het er weinig toe. Of je ze nou meetelt of niet, in de praktijk denk ik niet dat iemand direct weet over welke game je het hebt als je begint te praten over "de 7e game uit de GTA-reeks".
SMSfreakie 18 september 2023 20:29
10 alweer... En nog nooit hem uitgespeeld... Want dan was er wel weer iets waardoor de savegame niet werkte 🤣
Carlos0_0
@SMSfreakie18 september 2023 20:56
Nog nooit problemen gehad met de safe game, en heb gespeeld op de ps3,ps4 en ps5.
En zelfs op de pc een tijdje ook geen save game problemen.
SMSfreakie @Carlos0_019 september 2023 09:11
Ach ik houd het ook wel bij mijn onkunde dat ik het fout doe ergens, ik vind het ook absoluut geen ramp of iets dergelijks..

[Reactie gewijzigd door SMSfreakie op 22 juli 2024 23:09]

Petje! 18 september 2023 20:30
Het enige spel wat ik nog een paar keer per jaar op de 360 speel..
Zijn er meer mensen die het alleen maar 'spelen' door rond te klooien en niet de game volgen?
DonJunior @Petje!18 september 2023 21:16
jup.. heb echt uren doorgebracht in de submarine. Heel relaxt cruisen in het water .. hele wereld ontdekken.
Zonder angst op implosies ofzo.. :+
dunpealhunter 18 september 2023 20:59
Ik herinner me nog dat ik om 12 uur s 'nachts in de rij stond voor de plaatselijke intertoys stond om een kopie te bemachtigen.... Waarschijnlijk was dat mijn eerste (en ook mijn laatste keer) dat ik in de rij stond voor een videogame, voordat online downloaden echt een dingentje overal werd voor mij persoonlijk.

[Reactie gewijzigd door dunpealhunter op 22 juli 2024 23:09]

Kazu @dunpealhunter18 september 2023 21:47
Zelfde voor mij. In de rij met vrienden bij de Gamemania. Om dan om half 1 thuis te komen, en erachter te komen dat de game achterlijk lang nodig heeft om te installeren op de PS3. Uiteindelijk om kwart voor 2 's nachts nog heel even een kwartiertje gespeeld toen hij eindelijk klaar was, en vervolgens in slaap gevallen :+
langestefan 18 september 2023 20:42
10 jaar jubileum van de grooste microtransaction cashcow allertijden. Bravo Rockstar games dat jullie zoveel mensen hebben kunnen oplichten :D
DonJunior @langestefan18 september 2023 21:17
oplichten? Verklaar je nader? Ik speelde ook GTAV. Nog nooit opgelicht gevoeld... heb ook nog nooit iets gekocht voor wat betreft microtransacties.
Je reactie voelt een beetje als stemmingmakerij dus ben benieuwd naar je onderbouwing..
langestefan @DonJunior18 september 2023 21:56
GTA V verdient miljarden aan microtransactions. Het is extreem winstgevend. Een heel groot deel van die winst komt doordat kinderen shark cards kopen om indruk te maken op hun vrienden. Zo ken ik persoonlijk iemand waarvan het kind er meer dan 3000 euro aan had besteed. Het is eigenlijk net zo erg als FIFA card packs.
FeareX @langestefan19 september 2023 08:03
Ja… maar daar ben je toch zelf bij?

Zo zijn er ook casino’s waar je gewoon heen kunt bijvoorbeeld. Ieder z’n ding.
zoepertom @FeareX19 september 2023 08:18
Ja dat klopt, alleen gaat het nu over kinderen. Die kunnen de casino niet inkomen
Cobiwan @zoepertom19 september 2023 08:28
In gta online is ook een casino :9
D-rez @zoepertom19 september 2023 11:39
kinderen mogen ook geen GTA V spelen
Kharmis @langestefan19 september 2023 09:26
Sinds wanneer is het de "schuld" van Rockstar dat ouders geen overzicht meer houden over wat de kinderen online en (met geld van de ouders?) uitspoken? Heeft imo niks te maken met oplichten. Bovendien is GTA (V) überhaupt niet bedoeld voor kinderen.Volwassenen die geen controle hebben over hun uitgaven; dat is ook geen oplichting vanuit Rockstar.
DonJunior @Kharmis19 september 2023 09:30
Precies dit! @langestefan en @zoepertom Gebrek aan opvoeding kun je niet bij een Rockstar neerleggen. Dat de ouders geen idee hebben wat de kinderen aan het doen zijn .. hoezo is dat oplichting vanuit Rockstar.. omgekeerde wereld dit.
langestefan @DonJunior19 september 2023 14:06
Het heeft helemaal niks met opvoeding te maken. Het gaat om het psychologische effect van microtransaction. Lees anders dit eens: https://www.frontiersin.o...89/fpsyg.2021.708801/full
In psychological terms, a preference for loot boxes was significantly associated with gambling-related cognitive distortions (Brooks and Clark, 2019). Furthermore, the physiological arousal patterns of gamers during microtransactions are similar to those of problematic gamblers (Brady and Prentice, 2019).
Rockstar wéét dit. Maar ze verdienen er zo astronomisch veel geld mee (miljarden dollars per jaar), dat het ze niks uitmaakt.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 23:09]

svennd @DonJunior19 september 2023 14:09
GTA V is 18+, ik vraag mij af of jij dat niet eerder gespeeld hebt... als ouder ben je toch niet almachtig?
DonJunior @svennd19 september 2023 15:30
Zeker zie ik niet altijd wat mijn kinderen doen.. maar als mijn kinderen sharkcards kopen dan sla ik mezelf voor mijn kop dat ik niet goed heb opgelet en ze niet goed heb voorgelicht. Dan ga ik niet de schuld leggen bij Rockstars dat is de omgekeerde wereld. (en lekker makkelijk om altijd de fout bij een ander te leggen)
Patriot @DonJunior20 september 2023 08:22
Hoewel ik vind dat er van oplichting geen sprake is (je krijgt precies wat je koopt), is er m.i. wel sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Deze praktijken zijn zo specifiek gericht op het uitbuiten van de zwakheden in bepaalde mensen (eigenlijk bij iedereen, maar de één is vatbaarder dan de ander) dat we gerust wel kunnen zeggen dat een verkoper ook zijn verantwoording moet nemen en er wat mij betreft strenger gereguleerd mag worden. Dat doen we ook bij andere verslavende praktijken, dus daar is precedent voor.
langestefan @Kharmis19 september 2023 14:04
Je begrijpt het probleem niet. Kinderen hebben nog geen besef van de waarde van geld. En voor volwassenen is het ook heel lastig om de 'waarde' van een shark card te relativeren aan hoeveel echt geld het is. Helemaal omdat het om microtransactions gaat die individueel niet veel kosten maar opgeteld wel. Het is een smerig psychologisch spelletje en éxtreem winstgevend voor rockstar.
GekkePrutser @DonJunior18 september 2023 21:58
Het verdienmodel is enorm omgegaan naar de online versie. Dat is wel echt waar. De "Shark cards" waarmee mensen allerlei cosmetische dingetjes kunnen kopen, vliegt als een tierelier.

Waarom vinden sommige mensen het oplichting? (Ik niet). Nou, omdat het het bestaande spel een beetje stuk heeft gemaakt. Daar is verder helemaal niks mee gedaan in tegenstelling tot de DLC's van GTA IV.

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