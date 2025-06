Rockstar-veteraan Mike Unsworth verlaat studio na zestien jaar

Mike Unsworth, de vice president of writing bij Rockstar Games, heeft de studio verlaten. Dat blijkt uit zijn LinkedIn-profiel. Unsworth werkte sinds 2007 bij Rockstar en werkte onder andere mee aan meerdere GTA-games en de Red Dead Redemption-games.

Op het LinkedIn-profiel van Michael Unsworth staat dat hij Rockstar dit jaar heeft verlaten, merkte GTAForums-gebruiker Rucke op. "Mike is een ervaren schrijver die meer dan 16 jaar voor Rockstar Games heeft gewerkt als creatief leider", luidt zijn profiel nu. De schrijver noemt geen reden voor zijn vertrek, schrijft ook GameSpot. Het is ook niet bekend wat Unsworth na zijn vertrek gaat doen.

Unsworth begon in 2007 als senior creative writer bij Rockstar Games. In 2019 werd hij writing director en in 2021 werd hij vice president of writing. Unsworth werkte mee aan verschillende Rockstar-titels, waaronder GTA 4, 5 en Chinatown Wars. Hij schreef ook mee aan LA Noire, Max Payne 3 en Red Dead Redemption. Zijn recentste project was Red Dead Redemption 2 uit 2019, waar hij in de credits wordt genoemd als een van de drie schrijvers, samen met onder meer Dan Houser, die eerder al vertrok bij Rockstar. Het is niet bekend of Unsworth in de tussentijd heeft meegewerkt aan GTA 6.