Medeoprichter Dan Houser vertrekt bij Rockstar Games na twintig jaar

Dan Houser gaat weg bij Rockstar Games, de studio achter games als Grand Theft Auto en Red Dead Redemption, waar hij medeoprichter van is. Houser blijkt sinds het voorjaar van 2019 al met 'verlengd verlof' te zijn. De reden is onbekend.

Na 11 maart verlaat Dan Houser officieel het bedrijf. Dat blijkt uit een document dat Take-Two Interactive online heeft gezet. Die uitgever is de eigenaar van de studio. Het document geeft geen reden voor het vertrek van Houser, maar noemt wel dat de medeoprichter sinds het voorjaar van vorig jaar al niet meer actief is. Hij is sindsdien met verlof.

Take-Two geeft geen inhoudelijk antwoord op vragen van gamesindustry.biz over het vertrek. Wel bevestigt de uitgever tegenover de website dat de rol van Sam Houser ongewijzigd blijft; hij is de adjunct-directeur van Take-Two en de broer van Dan Houser. De broers richtten samen met nog drie anderen in 1998 de studio Rockstar Games op.

Dan Houser was nauw betrokken bij games van zijn studio. Hij had grote invloed op spellen als GTA V en Red Dead Redemption 2. Van die twee games zijn intussen meer dan 150 miljoen exemplaren geleverd. Houser was onder andere betrokken bij het schrijven van het scenario van Red Dead Redemption 2. Daarover zei hij in 2018 dat het schrijversteam, waaronder hijzelf, werkweken van honderd uur maakte.