'Bully 2 was ruim een jaar in ontwikkeling, maar kwam niet van de grond'

Rockstar heeft naar verluidt tussen 2010 en 2013 een jaar of anderhalf gewerkt aan Bully 2 en er was een beperkte speelbare versie. De game kwam echter niet van de grond en de ontwikkelaars werden op andere projecten gezet.

Video Games Chronicle schrijft over de ontwikkeling van Bully 2 aan de hand van verschillende anonieme bronnen die betrokken waren bij het project. Waarom de ontwikkeling is gestopt, is niet duidelijk. Bully 2 is nooit daadwerkelijk aangekondigd, maar volgens het artikel zou Rockstar New England er wel degelijk aan hebben gewerkt.

De speelbare demoversie zou gemaakt zijn in de RAGE-engine, die Rockstar ook heeft gebruikt voor GTA 4 en 5, Max Payne 3 en de Red Dead Redemption-games. Het speelbare gedeelte zou een 'zeer klein' gedeelte van de game zijn, met openwereldgameplay.

Volgens de bronnen van VGC schreef Rockstar medeoprichter Dan Houser samen met een aantal ontwikkelaars in 2008 al een script voor de nieuwe Bully-game. Net als in het eerste deel dat in 2006 uitkwam, zou Jimmy de hoofdrol krijgen. Ook zouden veel andere personages uit het eerste deel terugkeren. De informatie die VGC heeft ontvangen, komt overeen met die van YouTuber Swegta, die daar in juli een video over maakte.

De bronnen zeggen dat Bully 2 nooit 'momentum' kreeg en zo 'verzandde'. De ontwikkelaars werden vervolgens op andere projecten gezet. Rockstar heeft niet op het verhaal gereageerd. Het is niet uitgesloten dat het werk aan een nieuwe Bully-game later weer is opgepakt. In GTA Online en Red Dead Redemption 2 zijn easter eggs te vinden die verwijzen naar Bully. Concrete aanwijzingen zijn er echter niet.

Bully kwam in 2006 uit voor de PlayStation 2 en verscheen daarna ook voor de Wii, Xbox 360 en pc. De game gaat over de vijftienjarige Jimmy Hopkins, die door zijn moeder en stiefvader op een strenge kostschool wordt gezet: de Bullworth Academy. Daar moet hij zich staande zien te houden en respect af zien te dwingen van verschillende groepen.