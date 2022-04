Gerucht: Grand Theft Auto 6 verschijnt in 2025 en speelt zich af in Vice City

De volgende Grand Theft Auto-game verschijnt mogelijk pas in 2025. Dat suggereerde Battlefield-leaker Tom Henderson recentelijk. Bloomberg-journalist Jason Schreier bevestigde op maandag dat dit overeenkomt met informatie van zijn eigen bronnen.

De informatie is afkomstig van Tom Henderson, die vorige week een video publiceerde waarin hij details deelt over GTA 6. Tom Henderson is voornamelijk bekend van zijn Battlefield-leaks; hij deelde dit jaar bijvoorbeeld vroegtijdig correcte details van de komende game Battlefield 2042. De leaker stelt onder andere dat de komende GTA-game een moderne setting heeft en zich afspeelt in Vice City. De map van de game zou na release continu aangepast en geüpdatet worden en het spel zou ook een vrouwelijk hoofdpersonage krijgen.

Een andere bekende insider, Jason Schreier, onderschrijft de informatie van Henderson. "Alles wat Tom Henderson heeft gezegd over het spel komt overeen met wat ik heb gehoord", schrijft de Bloomberg-journalist op Twitter. Schreier onderschrijft onder andere dat GTA 6 een evoluerende en uitbreidende map krijgt.

Henderson meldde vorige week dat de game mogelijk pas eind 2025 verschijnt en schrijft op Twitter dat hij durft te wedden dat de game niet eerder dan 2024 uitkomt. Het langere wachten wordt volgens Henderson veroorzaakt door een streven van Rockstar Games om het welzijn van zijn personeel te verbeteren. Zo wil de studio minder crunch binnen het bedrijf, iets wat bij voorgaande Rockstar-projecten wel het geval was.

In 2018 meldde Jason Schreier, die toen nog bij Kotaku werkte, dat veel ontwikkelaars bij Rockstar Games stelden dat ze tijdens de productie van Red Dead Redemption 2 bijvoorbeeld werkweken van 55 tot 60 uur draaiden, wat neerkomt op zes werkdagen van 10 uur. Voormalig Rockstar-medewerker Dan Houser sprak in een interview met Vulture over '100-urige werkweken'.