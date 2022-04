Rockstar kondigt remaster originele GTA-trilogie en port naar smartphones aan

Rockstar Games kondigt officieel Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aan. De trilogie van de drie eerste 3D-GTA-games komt uit voor de huidige en vorige generatie platformen en moet later dit jaar verschijnen. Een exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend.

De trilogie bestaat uit Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto: Vice City (2003) en Grand Theft Auto San Andreas (2004). Rockstar belooft onder meer grafische- en 'moderne gameplay'-verbeteringen. De games worden uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, zo laat Rockstar in een blogpost weten. Vermoedelijk brengt Rockstar de games als bundel uit, al zijn er vooralsnog geen prijzen bekend. In de eerste helft van 2022 komt er daarnaast een mobiele variant van de trilogie naar iOS en Android.

De afgelopen maanden werd op basis van uiteenlopende bronnen gesuggereerd dat de betreffende trilogie in ontwikkeling zou zijn. Naast anonieme bronnen bleek begin deze week al dat er referenties naar de remasters van GTA 3, Vice City en San Andreas in de huidige Rockstar Games Launcher te vinden waren.