Nowi introduceert voor zonnepaneel geoptimaliseerd Thingy:91-plug-inboard

Nowi introduceert samen met Nordic een plug-inboard voor het Thingy:91-pcb. Daarmee kan het prototypingplatform voor internet-of-thingstoepassingen autonoom functioneren met bijvoorbeeld een zonnepaneeltje.

De Nowi Energy Autonomous Thingy:91 Plug-In is een hardwarematige accessoire voor Nordics Thingy:91-pcb. Met het plug-inboard kan de batterij van de Thingy:91 met zonne-energie of via andere vormen van energy harvesting opgeladen worden. Daardoor kan het platform autonoom blijven functioneren. Nowi beschrijft hoe gebruikers van het prototypingplatform zich dan geen zorgen meer hoeven te maken dat de batterij vervangen hoeft te worden of dat het platform geladen dient te worden.

Thingy:91 is een platform voor iot-sensorapplicaties waarbij LTE-M, NB-IoTen gps ingezet kunnen worden. De plug-inaccessoire voegt daar een Nowi NH2D0245 power management integrated circuit aan toe, evenals een spanningsmeter om de batterij van de Thingy:91 te beschermen. Het plug-inboard is pin-to-pin compatibel met Nowi's Power Profiler Kit II, waarmee gebruikers de energieconsumptie van applicaties kunnen optimaliseren.

Het project is een van meerdere om minder afhankelijk te zijn van batterijen voor elektronica, en dan met name internet-of-thingsapparaten. Recent kondigde de TU Delft hier een makerplatform voor aan. De initiatiefnemers vertellen hier meer over in het artikel Elektronica zonder batterij: "De moeilijkheid zit hem in doorgaan waar je was".