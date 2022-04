Hiber schrapt plan voor eigen iot-satellietnetwerk wegens technische problemen

Het Nederlandse satellietbedrijf Hiber annuleert zijn plannen om een groot internet-of-things-satellietnetwerk te beginnen. Het bedrijf heeft al vier satellieten in de ruimte, maar is niet tevreden met het opgeleverde resultaat.

Hiber meldt in een brief aan de Amerikaanse toezichthouder FCC dat het zijn Nederlandse licentie om deze iot-satellieten te lanceren, weer terug gaat geven. Van de vier satellieten die het bedrijf vanaf 2018 heeft gemaakt, werken er twee al niet meer en de andere twee hebben te maken met ernstige technische problemen.

Verder heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat het lastiger is om financiering te vinden voor het verdere verloop van het project, meldt Hiber in de brief. De Nederlanders konden namelijk niet naar Amerika reizen om te onderhandelen met mogelijke investeerders. Het bedrijf had al plannen om uit te breiden naar de VS, maar schrapt die nu ook. Hiber zegt nu soortgelijke diensten te willen leveren via satellieten van derde partijen.

Hiber begon het iot-project in 2018, in een poging om een groot Low Power Global Area Netwerk te op te zetten genaamd Hiberband. Van hieruit zou men dan vee of transport kunnen tracken en opsporen. Er moesten in totaal 24 nanosatellieten de ruimte in gebracht worden. De topman van het bedrijf zei in 2019 elk kwartaal een paar nieuwe te willen lanceren, maar zover is het dus nooit gekomen. Hiber heeft in totaal 28 miljoen euro geïnvesteerd in het project.