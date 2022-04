Door internet-of-things zou het aantal apparaatjes met batterij wel eens tot gigantische aantallen kunnen toenemen, met gevolgen voor het milieu van dien. We spraken met Przemyslaw Pawelczak en Vito Kortbeek van de TU Delft over de oplossing: batterijloze elektronica.

Van industriële toepassingen, gezondheidszorg en landbouw tot slimme huizen en smart cities, de verwachting is dat met internet verbonden apparaten voorzien van sensoren overal om ons heen gaan verschijnen. Over hoeveel apparaten we het dan hebben, daarover verschillen de meningen. Schattingen over de toename van het aantal internet-of-things-apparaten lopen uiteen van 25 tot 500 miljard tegen 2030. Hoe het ook zij, al die apparaten moeten ons leven makkelijker maken, maar er is een keerzijde bij dergelijke aantallen. Iot-apparaten beschikken vrijwel altijd over batterijtjes en als die niet goed verwijderd en gerecycled worden aan het eind van de levenscyclus van de elektronica, kon dat wel eens tot flinke milieuvervuiling leiden.