Nieuwe patch moet problemen met regen verhelpen in GTA-remasters

Rockstar Games heeft een patch uitgebracht voor Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. De remaster van drie GTA-games kent sinds de release eerder deze maand veel problemen, waarvan een deel met deze nieuwe patch verholpen moet worden.

De patch is per direct beschikbaar en op de website van Rockstar Games is een lijst te vinden met daarop alle fixes voor de verschillende platformen waarop de remasters zijn uitgebracht. De patch verhelpt algemene problemen in de drie games, maar ook bugs die in een specifieke versie van de game voorkwamen. De Switch ontbreekt op de lijst met ondersteunde platformen, maar Rockstar schrijft op Twitter dat de update voor dit platform volgt in de 'komende dagen'.

Met name het woord 'regen' komt vaak terug in de lijst met fixes. De weereffecten in de games belemmerden het zicht van de speler als het regende. Daarnaast zorgde de regen voor visuele bugs en regende het bijvoorbeeld ook binnen in gebouwen en voertuigen. Met update 1.03 moet een deel van deze problemen zijn verholpen.

Naast betere regeneffecten heeft Rockstar ook een aantal typefouten rechtgezet, is er een gat in de wereld van GTA Vice City gedicht en moet het gezicht van hoofdpersonage CJ minder vaak de camera blokkeren in GTA San Andreas. Ook is de vorm van de moer op het restaurant 'Tuff Nuts' aangepast, zodat deze niet langer een ronde vorm heeft en weer op een moer lijkt.

Na de release van de remaster regende het klachten over technische problemen. Rockstar heeft zijn excuses aangeboden over de staat van de game bij release. Met updates wil Rockstar de games naar het 'niveau brengen dat ze verdienen'.