Update voor GTA-remasters belooft prestatieverbeteringen op alle platforms

Rockstar heeft een grote update uitgebracht voor Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Volgens de patchnotes zorgt de update voor verbeterde prestaties op alle platforms en bij alle grafische modi. Ook zijn veel bugs opgelost.

Welke prestatieverbeteringen spelers kunnen verwachten, meldt Rockstar niet. Bovenaan de patchnotes van Title Update 1.04 staat dat het gaat om 'verbeterde prestaties op alle platforms'. De update is beschikbaar voor de games op de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Naast verbeterde prestaties brengt de update volgens Rockstar stabiliteitsverbeteringen en zijn er problemen opgelost bij het opnieuw proberen van een missie vanaf het laatste checkpoint. Verder zijn er niet nader genoemde problemen met collisions, texture art en signage opgelost.

Per game benoemt Rockstar een uitgebreide lijst van opgeloste problemen. Het gaat daarbij om zaken die in een specifiek spel van de remasterbundel of bij een versie voor een bepaald platform voorkwamen.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition werd vorig jaar op 11 november uitgebracht voor consoles en pc. De release werd met veel kritiek ontvangen, vanwege slechte prestaties en grote hoeveelheden bugs. De ontwikkeling van de GTA-remasters is uitbesteed aan Grove Street Games; die studio maakte eerder mobiele versies van de trilogie.

Rockstar bood snel na de release zijn excuses aan voor de kwaliteit van de games en beloofde met updates te komen. In de afgelopen maanden zijn er diverse updates uitgebracht, maar ook na patch 1.03 hadden spelers nog te maken met prestatieproblemen op verschillende platforms.

Ondanks de kritiek die de remasters te verduren kregen, zijn ze volgens uitgever Take-Two beter verkocht dan verwacht. Uit de totale verkoopaantallen van de GTA-franchise is op te maken dat het gaat om maximaal 10 miljoen exemplaren.