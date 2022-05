Take-Two: GTA-remasters zijn veel beter verkocht dan verwacht

Volgens Take-Two heeft de vorig jaar uitgebrachte bundel van Grand Theft Auto-remasters de verkoopverwachtingen overtroffen. Hoeveel exemplaren er verkocht zijn, maakt de uitgever niet bekend. De remasters kregen veel kritiek van spelers en recensenten.

"We hebben wat kwaliteitsproblemen. We hebben geprobeerd om die op te lossen en er komen meer updates aan", zegt Take-Two-ceo Strauss Zelnick in gesprek met Gamesindustry.biz over de remasters. In de presentatie van zijn kwartaalcijfers schrijft Take-Two dat de games de commerciële verwachtingen 'aanzienlijk' hebben overtroffen.

Wat die verwachtingen precies waren, is niet bekend. Take-Two noemt geen verkoopcijfers van de remasters. Uit de totale verkoopaantallen van GTA-games is wel af te leiden dat er maximaal zo'n 10 miljoen exemplaren van de remasters zijn verkocht. Zelnick benadrukt dat het bedrijf 'zeer tevreden' is over hoe vaak de games zijn verkocht. Over de problemen zegt hij: "Ik denk dat we aanvankelijk allemaal een beetje teleurgesteld waren in de kwaliteit. We zijn dankbaar dat de meeste problemen zijn opgelost, maar er is nog meer werk te doen."

De kwartaalcijfers vielen iets hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar en volgens Take-Two is dat mede te danken aan Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Take-Two behaalde in de laatste drie maanden van 2021 een kwartaalomzet van 903 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat 861 miljoen dollar. Van de inkomsten kwam 61 procent uit recurrent consumer spending. Dergelijke terugkerende uitgaven bevatten in-game aankopen. Een jaar eerder was dat nog 64 procent.

Take-Two geeft ook een update van verkoopaantallen van zijn grote gamefranchises. GTA V is inmiddels meer dan 160 miljoen keer geleverd. Dat is 5 miljoen meer dan een kwartaal eerder. De GTA-games komen daarmee opgeteld op 370 miljoen stuks. Red Dead Redemption 2 is nu 43 miljoen keer geleverd. Dat is een stijging van 4 miljoen exemplaren ten opzichte van het vorige kwartaal.

GTA Vice City-remaster