'Apple neemt maker Infinite Music Engine voor dynamische soundtracks over'

Apple heeft volgens Bloomberg de Britse start-up AI Music overgenomen. Dat is de maker van de Infinite Music Engine, software voor het genereren van dynamische soundtracks, bijvoorbeeld aan de hand van de hartslag van de gebruiker.

De overname zou in de afgelopen weken zijn afgerond, schrijft Bloomberg. Apple en AI Music hebben daar niets over medegedeeld. De website van de start-up is offline gehaald. Het bedrijfje zou een twintigtal medewerkers hebben.

AI Music is de ontwikkelaar van de Infinite Music Engine en volgens een omschrijving zoals die op de site van het bedrijf stond, is die geschikt om soundtracks te maken aan de hand van royaltyvrije muziek in combinatie met kunstmatige intelligentie.

De software maakt een soundtrack die verandert aan de hand van interactie, bijvoorbeeld in een game, of de hartslag van een gebruiker die een work-out doet. AI Music had ook een deal met een advertentiebedrijf om de muziek van reclame te veranderen afhankelijk van wie er keek. Hoe Apple de software wil inzetten, is niet bekend.

Apple neemt geregeld kleine bedrijven over zonder daar melding van te maken. Bloomberg merkt op dat Apple vorig jaar veel minder overnames heeft gedaan dan in de jaren daarvoor. In 2021 gaf de iPhone-fabrikant 33 miljoen dollar uit aan overnames. In 2020 was dat nog 1,5 miljard dollar en in 2019 was het 624 miljoen dollar.