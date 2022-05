Sportmerk Puma meldt datalek na ransomwareaanval bij leverancier

Sportmerk Puma zegt dat in december 2021, na een ransomwareaanval bij de Canadese salarisverwerker UKG, gegevens van Puma-medewerkers zijn uitgelekt. Het zou gaan om persoonlijke informatie van 6632 medewerkers die in Kronos Private Cloud was opgeslagen.

Puma zegt dat bij het datalek persoonsgegevens, waaronder de Amerikaanse burgerservicenummers, van 6632 van de 14.300 medewerkers van het bedrijf zijn uitgelekt. Dat schrijft Bleeping Computer op basis van meldingen van het datalek bij de procureurs-generaal van verschillende Amerikaanse staten, waaronder Maine. Het is niet duidelijk of dit om gegevens van alleen Amerikaanse medewerkers gaat. Puma heeft ook een kantoor in Leusden, maar dit valt onder Puma Benelux. Puma ontdekte het datalek op 10 januari.

Het datalek vond plaats na een ransomwareaanval die salarisverwerker UKG in december trof. Door de aanval op Kronos Private Cloud konden veel bedrijven en organisaties geen salarissen uitbetalen. De ransomwareaanval trof ook een datacenter van UKG in Amsterdam. Andere klanten van UKG zijn onder meer Tesla, Honda en Gamestop.