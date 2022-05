Budget Energie-klanten konden accounts van anderen zien door verkeerde link

Woensdag kregen 1300 Budget Energie-klanten een verkeerde inloglink van de energieleverancier, waardoor zij de persoonsgegevens van andere klanten konden zien. De klanten konden onder meer telefoonnummers en bankgegevens bekijken.

De energieleverancier zegt dat na een IT-update klanten een 'verkeerde inloglink' in hun mail ontvingen. Daardoor konden die klanten 'strikt persoonlijke informatie' zien, zoals de telefoonnummers en bankgegevens. Op Twitter schrijft een gebruiker dat hij of zij met de link in kon loggen op het account van een ander, waarmee vermoedelijk alle klantgegevens in te zien waren.

De update is inmiddels teruggedraaid. Informatie over de fout wordt er niet gegeven. Klanten zijn volgens het bedrijf inmiddels ingelicht, evenals de Autoriteit Persoonsgegevens. Twee jaar geleden werd er data gestolen bij het moederbedrijf van de energieleverancier, waardoor volgens RTL Nieuws mogelijk data van 29.000 klanten van Budget Energie en NLE op straat kwam te liggen.