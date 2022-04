Provider Budget halveert combikorting voor veel abonnementen

Provider Budget halveert per 11 mei de combinatiekorting die klanten krijgen bij het afnemen van meer dan één dienst. Waar dat eerst minimaal 5 euro en maximaal 30 euro per maand was, is dat vanaf dan minimaal 2,50 euro met een maximum van 15 euro.

Budget stuurt klanten mails met de gevolgen van de wijziging en heeft die inmiddels ook online gezet. Op de website zijn ze alleen te raadplegen door het woord 'combikorting' in te voeren in het zoekveld bij de klantenservice. Budget geeft geen reden voor het halveren van de combikorting.

Voor klanten met een vast contract met een einddatum verandert de korting vooralsnog niet, maar bij nieuwe klanten en klanten met een contract waarvan de einddatum al is geweest, zal de nieuwe korting op de eerstvolgende factuur staan.