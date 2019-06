Robin Mobile wordt overgenomen door energieleverancier Nuts Groep

Energiebedrijf Nuts Groep neemt de mobiele, virtuele provider Robin Mobile over. De holding van Robin Mobile wordt van de hand gedaan door investeringsmaatschappij Ramphastos Investments en Wilfred Rottier, de oprichter en ceo van de provider.

Zowel Nuts Groep als Robin Mobile publiceren geen financiële gegevens over de overname. Beide bedrijven benadrukken dat die voor klanten en medewerkers van Robin Mobile 'vooralsnog geen merkbare veranderingen met zich meebrengt'. Ramphastos, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn, is bij de deal betrokken, omdat dit bedrijf sinds 2014 in de virtuele provider participeert.

Caroline Princen, de ceo van Nuts Groep, zegt dat de overname van Robin Mobile in de strategie past om het aanbod van diensten verder te verbreden. Nuts biedt naast stroom en gas ook al langer diensten op het gebied van televisie, internet en vaste telefonie. Door de inlijving van Robin Mobile komt daar nu ook mobiele telefonie bij.

Robin Mobiel ontstond in 2013 en kwam naar eigen zeggen als eerste sim-only-aanbieder met een aanbod waarbij klanten een onbeperkte hoeveelheid mb's, belminuten en sms'jes kregen. Het bedrijf biedt meerdere onbeperkte bundels aan, waarbij het gebruikmaakt van het netwerk van KPN.

Nuts Groep is naar eigen zeggen de vierde grootste energieleverancier van Nederland en zit onder meer achter de energiemaatschappijen Budget Energie en NLE. In België is het bekend van het merk Elegant. Het bedrijf bedient in Nederland zo'n 700.000 klanten, en in België ongeveer 100.000 klanten. Het bedrijf biedt via NLE sinds eind 2016 internet, televisie en bellen aan via KPN.