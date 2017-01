Door Arnoud Wokke, maandag 16 januari 2017 09:26, 5 reacties • Feedback

Robin Mobile, een Nederlandse provider die zich sinds enige jaren afficheert als provider met mobiele abonnementen met 'onbeperkte' bundels, schaft per 1 februari roamingkosten af binnen de Europese Unie. Dat hoeft eigenlijk pas vanaf 15 juni.

Door het afschaffen van de roamingkosten kunnen klanten de bundels binnen de hele Europese Unie gebruiken alsof ze in Nederland zijn, zegt de Rotterdamse provider. Robin Mobile zal gebruikmaken van de netwerken waarmee KPN een roamingovereenkomst heeft. In Nederland werkt de virtuele provider op het netwerk van KPN.

Naast het afschaffen van de kosten vanuit het buitenland, zegt de provider dat het alle klanten honderd belminuten of sms'jes per maand geeft voor gebruik naar 45, nog niet gespecificeerde buitenlandse bestemmingen.

Robin Mobile bestaat sinds 2013 en biedt 'onbeperkt'-abonnementen aan die verschillen in snelheid. Het goedkoopste abonnement van 19,95 euro per maand heeft een snelheid op mobiel internet van 1Mbit/s. Dat loopt op tot 25Mbit/s bij het duurste abonnement van 49,95 euro per maand. De abonnementen zijn desondanks niet geheel onbeperkt en kennen wel degelijk limieten.

Ook T-Mobile presenteerde vorige week nieuwe abonnementen die vrijwel onbeperkt geldig zijn binnen de EU. Bij de abonnementen van T-Mobile geldt echter dat het onbeperkte gebruik in andere Europese landen dan Nederland maximaal zestig dagen is. Daarna geldt een datalimiet van 10GB per maand.