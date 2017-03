Door Arnoud Wokke, maandag 13 maart 2017 11:13, 59 reacties • Feedback

Klanten van de virtuele provider Vectone Mobile kunnen al dagen geen verbinding krijgen met een mobiel netwerk. De provider is inmiddels gestopt met communicatie via onder meer Facebook en Twitter. Het hoofdkantoor laat weten dat alle klanten nieuwe simkaarten moeten hebben.

Er spelen al langer problemen bij diverse klanten, maar veel van de Nederlandse klanten klagen erover dat er geen verbinding is met het netwerk van KPN, op wiens netwerk Vectone een virtuele provider is. Klanten klagen onder meer op GoT en het meest recente bericht van Vectone op Facebook.

Nadat de storing voor veel mensen op vrijdag begon, stuurde Vectone zaterdag een mail met daarin het advies om het toestel te herstarten zodat de simkaart weer verbinding kon maken met het netwerk. Dat lijkt geen oplossing te hebben geboden. Het probleem speelt bij alle klanten, bevestigt Vectone.

De virtuele provider heeft inmiddels al anderhalve week niets meer gepost op sociale media, terwijl dat in de periode ervoor vrijwel elke dag gebeurde. Ook de klantenservice is slecht bereikbaar. Op zoek naar contact met de provider heeft Tweakers tijdens het schrijven van het artikel de hele tijd in de wacht gestaan en klanten melden dezelfde lange wachttijden.

Het is onbekend wat er aan de hand is, maar andere virtuele providers op het netwerk van KPN hebben nergens last van. Vectone is onderdeel van het Britse bedrijf Mundio, dat onder de naam Vectone diensten aanbiedt in veel Europese landen.

Een woordvoerder van Mundio laat weten dat het gaat om een probleem met de simkaarten. "Die simkaarten kunnen geen contact meer krijgen met het netwerk, maar ik weet niet precies waarom. Alle klanten kunnen ons bellen en gegevens doorgeven, dan sturen wij een nieuwe simkaart op." KPN wil niet inhoudelijk reageren op de zaak.