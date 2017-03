Door Arnoud Wokke, donderdag 9 maart 2017 07:25, 17 reacties • Feedback

De virtuele provider FreedomPop heeft zijn eerste smartphone gepresenteerd. De V7 komt uit in het Verenigd Koninkrijk en Spanje en kopers krijgen er een gratis abonnement bij zonder looptijd. FreedomPop is niet actief in de Benelux.

FreedomPop biedt zijn diensten al enige jaren aan in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, waarbij het geld wil verdienen doordat klanten menen meer nodig te hebben dan de 200MB aan data en 200 belminuten per maand in het gratis abonnement.

De virtuele provider heeft geen simlock ingebouwd in het 59 euro of 59 pond kostende toestel. Omdat de smartphone twee simkaartsloten heeft, kunnen gebruikers dus ook diensten van een andere provider gebruiken, zegt FreedomPop.

De telefoon draait op Android 6.0 en heeft een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. De soc is een Qualcomm Snapdragon 210, met vier Cortex A7-processorkernen met een maximale kloksnelheid van 1,1GHz. FreedomPop heeft daar 1GB aan geheugen bijgezet, terwijl de opslag 16GB bedraagt. De camera heeft een maximale resolutie van dertien megapixels. De telefoon is 14,7x7,3cm groot en 8,2mm dik. In die behuizing zit een 2100mAh-accu.

De virtuele provider zegt dat het toestellen kan leveren zolang de voorraad strekt. Het is onbekend hoe groot die voorraad is. FreedomPop had enkele jaren geleden plannen om zijn diensten in Nederland en België aan te bieden, maar blies dat op het laatste moment af.