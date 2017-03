Door Julian Huijbregts, donderdag 9 maart 2017 08:01, 17 reacties • Feedback

Uber zegt te stoppen met het gebruik van zijn Greyball-softwaretool om inspecteurs uit te sluiten van ritten met de taxidienst. De tool wordt nog wel gebruikt voor andere toepassingen, maar de dienst belooft controles niet meer te omzeilen.

In een verklaring meldt de chief security officer van Uber dat intern onderzocht wordt hoe de techniek tot nu toe precies is toegepast binnen het bedrijf. Hij stelt dat het vanaf nu expliciet verboden is om Greyball te gebruiken om inspecteurs uit te sluiten. Verschillende organisaties hebben contact opgenomen met de taxidienst voor meer informatie en Uber zegt toe mee te werken, zodra het eigen onderzoek is afgerond.

Uber stelt dat de Greyball-tool gebruikt wordt voor het uitsluiten van individuele gebruikers, maar dat dit gedaan wordt om chauffeurs te kunnen beschermen tegen geweld en om fraude tegen te kunnen gaan. De dienst zegt met de tool gebruikers te weren die in strijd met de voorwaarden handelen. Uber blijft de software inzetten voor die doeleinden.

Zaterdag bracht The New York Times naar buiten dat Uber waarschijnlijk jarenlang de softwaretool heeft ingezet om ambtenaren te herkennen die onderzoek deden naar de taxidienst. Inspecteurs werden herkend aan de hand van bijvoorbeeld hun creditcard en konden zo uitgesloten worden van ritten.

Aanvankelijk gaf Uber toe een programma te hebben om het 'overtreden van de voorwaarden' te detecteren, maar wilde het niets loslaten over het Greyball-programma. Mogelijk zijn ook Nederlandse inspecteurs uitgesloten met de software. Zo blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws over de handhaving van UberPop dat de inspecteurs moeite hadden met het boeken van ritjes en dat bijvoorbeeld alleen lukte wanneer zij een privécreditcard gebruikten.