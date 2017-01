Door Sander van Voorst, maandag 30 januari 2017 15:46, 16 reacties • Feedback

Submitter: Kevin Mol

De virtuele provider hollandsnieuwe is begonnen met het aanbieden van 4g-abonnementen via het netwerk van Vodafone. Het gaat om abonnementen met een downloadsnelheid van 150Mbit/s met 50Mbit/s upload. Voor 4g is minimaal een sim-only 500-abonnement vereist.

Er zijn verschillende vormen te kiezen, zo vermeldt de site van de provider. Er zijn sim-only-abonnementen met databundels van 500, 1000, 1500 en 2000MB. Deze limieten gelden ook voor het aantal sms'jes of belminuten in een gecombineerd tegoed. Bestaande klanten, bijvoorbeeld ook die met een 800-, 1200-, of 1800-abonnement, kunnen 4g inschakelen via de website van de provider.

Bij de abonnementen tot en met de 1200-variant kost het toevoegen van 4g momenteel twee euro per maand, bij de andere abo's is dat één euro. De virtuele provider maakt geen melding van bellen via 4g; moederbedrijf Vodafone begon in november met het overzetten van klanten naar deze techniek.