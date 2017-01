Door Sander van Voorst, maandag 30 januari 2017 15:24, 23 reacties • Feedback

KPN voert een beperkte test uit in Gelderland, waarbij het vast en mobiel 4g-internet combineert om de bandbreedte van vaste verbindingen te verhogen. Dit moet klanten in de buitengebieden ten goede komen.

KPN voert de test in april uit met tweehonderd klanten die allemaal in het buitengebied van Nijkerk wonen. Daarbij wordt de Experia Box uitgebreid, zodat deze in staat is om verbinding te maken met het mobiele 4g-netwerk van de provider. Door het vaste kopernetwerk en het mobiele netwerk op die manier te combineren, moet KPN klanten een hogere bandbreedte kunnen bieden. Het mobiele netwerk wordt benut zodra de vaste verbinding haar maximum heeft bereikt.

De provider vermeldt niet welke snelheidswinst precies te behalen is door de combinatie. In principe is het mobiele 4g-netwerk van KPN in staat om, afhankelijk van de locatie van de gebruiker, een maximale snelheid van 75 of 225Mbit/s te behalen. Op basis van de test evalueert KPN of de techniek geschikt is om op grotere schaal te worden aangeboden. In 2015 introduceerde de provider een abonnement voor 100.000 klanten met zeer afgelegen woningen op het platteland. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het 4g-netwerk.

Andere providers werken eveneens aan technieken om buitengebieden van sneller en stabieler internet te voorzien. In juni kondigde de Belgische provider Proximus een test aan waarbij het gebruikmaakt van multipath-tcp.