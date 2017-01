Door Joris Jansen, maandag 30 januari 2017 12:40, 16 reacties • Feedback

De instroom van eerstejaarsbachelorstudenten in technische universitaire studies is ten opzichte van vijf jaar geleden gestegen met 24,3 procent. Daarmee behoren technische studies tot de snelst groeiende studierichtingen.

Volgens cijfers van de vereniging van universiteiten zijn in het studiejaar 2016/2017 in totaal 6450 nieuwe bachelorstudenten ingestroomd in technische studies. In het studiejaar 2012/2013 waren dat er nog 5187. Alleen landbouwstudies en sectoroverstijgende studies hadden in het studiejaar 2016/2017 ten opzichte van vijf jaar geleden een nog grotere stijging van het aantal instromers. Opleidingen in de richtingen techniek, natuur en landbouw zijn op de universiteiten in de afgelopen vijf jaar het hardst gestegen.

De stijging bij technische studies past in het streven van zowel overheid als bedrijfslevens om technische studies interessanter te maken voor jongeren. Volgens het Techniekpact, een in 2013 gevormd samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers en overheid, is de reden hiervoor het belang van techniek en technici voor de Nederlandse economische welvaart en het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de technische sector. Het Techniekpact is opgericht om het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Vorig jaar leken de inspanningen van onder meer het Techniekpact vrij effectief te zijn. Acht technische studies konden de instroom niet meer aan en kondigden aan met een numerus fixus te komen. Werkgeversorganiatie VNO-NCM noemde dat toen een paardenmiddel en vond dat het Techniekpact aan het eigen succes ten onder dreigde te gaan. Ook vanuit de politiek klonk verontwaardiging over de numerus fixus.

In totaal studeren er in het huidige studiejaar 264.838 studenten aan Nederlandse universiteiten. Dit is het hoogste aantal ooit. Ten opzichte van het vorige studiejaar is dat een stijging van 2,6 procent. De totale instroom van eerstejaarsbachelorstudenten stijgt dit jaar met 7,8 procent. Deze stijging hangt samen met een toename van de instroom van vwo'ers en een groei van het aantal internationale studenten.