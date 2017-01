Door Sander van Voorst, maandag 30 januari 2017 12:17, 4 reacties • Feedback

Submitter: bartdemarsin

Verschillende Proximus-klanten maken melding van een storing bij het gebruik van vaste telefonie. De provider heeft laten weten dat er problemen zijn met zijn voip-platform, waardoor problemen ontstaan bij vaste aansluitingen.

Proximus laat via Twitter weten dat er aan een oplossing wordt gewerkt, maar geeft geen informatie over een verwacht tijdstip. Op de site Allestoringen is te zien dat de problemen zich sinds ongeveer half tien op maandagochtend voordoen.

Het lijkt er vooralsnog op dat het probleem zich alleen voordoet bij vaste lijnen, al meldt een klein aantal gebruikers ook problemen bij mobiel bellen. Er is geen informatie over de precieze oorzaak van de problemen met het voip-platform, de helpdesk van Proximus is op het moment van schrijven niet te bereiken.