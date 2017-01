Door Julian Huijbregts, donderdag 26 januari 2017 07:27, 22 reacties • Feedback

ABN Amro kampt sinds donderdagochtend vroeg met een storing, waardoor de website en app niet bereikbaar zijn. De oorzaak is onbekend, maar volgens de bank is het betalingsverkeer niet verstoord.

Rond 5.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen op Twitter. Ook op Allestoringen.nl is een grote piek te zien vanaf dat tijdstip. ABN Amro bevestigt in tweets dat er een probleem is waardoor de website en app van de bank onbereikbaar zijn.

Het is niet bekend wat het probleem is, of wanneer het is opgelost. ABN Amro laat op Twitter weten dat er gewerkt wordt aan een oplossing. In december werd de bank getroffen door een soortgelijke storing, die was na ongeveer een uur verholpen.